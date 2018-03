Carmen Sandiego | Gina Rodriguez protagonista del film live action

movieplayer

: ADORO. Ritorna Carmen Sandiego e il ricordo di pomeriggi a suon di merende e cartoni animati, quelli belli davvero. - Camils10 : ADORO. Ritorna Carmen Sandiego e il ricordo di pomeriggi a suon di merende e cartoni animati, quelli belli davvero. - 3cinematographe : Oltre alla serie animata, in arrivo un film su #CarmenSandiego! #Netflix #GinaRodriguez - AwardsToday : Vi ricordate della serie animata degli anni '90 'Che fine ha fatto Carmen Sandiego'? Netflix riporterà in auge il c… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) L'attrice riprenderà quindi il ruolo che ha già interpretato in veste di doppiatrice in occasione della serie animata in arrivo per il servizio di streaming, composta da venti episodi. Il ...