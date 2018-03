Carlo Galli all' Urban center presenta Democrazia senza popolo

I Fatti Vostri oggi salta - GianCarlo Magalli : “Non ce la sentiamo” : Giancarlo Magalli non va in onda con I Fatti Vostri dopo la morte di Frizzi Se n’è andato una delle poche persone perbene della televisione italiana. Un volto che non mancherà a tutti quanti i telespettatori e agli addetti ai lavori che gli hanno voluto bene incondizionatamente. Lo piangono tutti: da Antonella Clerici (oggi La prova del cuoco non va in onda) a Rita Dalla Chiesa passando per Gerry Scotti, Sonia Bruganelli, Mara Venier ...

Fabrizio Frizzi morto - l'ischemia e l'emorragia cerebrale. La verità sconvolgente di GianCarlo Magalli sulla malattia : Tra centinaia di ricordi di Fabrizio Frizzi nel giorno della sua morte, firmati da colleghi, amici e semplici telespettatori, uno dei più dolorosi e commoventi è quello di Giancarlo Magalli , per ...

La regina Elisabetta nega un cane al bambino - GianCarlo Magalli glielo regala : Ricordate la storia del bimbo di Goito, in provincia di Mantova, che aveva chiesto in dono alla regina Elisabetta uno dei suoi cani Corgi , ricevendo però un netto rifiuto? Ebbene, quella storia ...

I Fatti Vostri - GianCarlo Magalli punzecchia ancora Adriana Volpe : I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli lancia l’ennesima frecciatina ad Adriana Volpe L’ironia e il cinismo sono due qualità che, senza ombra di dubbio, appartengono ad un personaggio televisivo come Giancarlo Magalli. Il conduttore romano, anche in questa stagione, è alla guida de I Fatti Vostri ma con dei compagni di viaggio differenti. InFatti salutati Marcello Cirillo e Adriana Volpe (quest’ultima dirottata verso Mezzogiorno in Famiglia), il ...

GianCarlo Magalli : “Ettore Scola? Un Maestro senza lavoro” : Movie Mag Stasera 7 marzo alle 22.30 e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1 Giancarlo Magalli: “Quando vedevo Ettore Scola gli dicevo sempre che avrei voluto lavorare con lui, e lui mi rispondeva ogni volta: ‘Io vorrei lavorare e basta!’. Maestri come lui e Magni erano lì a disposizione, ma non gli facevano fare film”. Parola di Giancarlo Magalli, doppiatore d’eccezione nel film Benvenuti a casa mia e protagonista del consueto ...

A Verissimo Raoul Bova - Silvia Provvedi e Daniele Bossari - a Tv Talk GianCarlo Magalli - a Gulp Music The Kolors… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 3 marzo. Ospiti di Gulp Music del 3 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. I Kolors presentano il brano Frida (Mai, mai, mai) con cui hanno partecipato al 68° Festival di Sanremo. Per l’occasione risponderanno alle domande arrivate […] L'articolo A Verissimo Raoul Bova, Silvia Provvedi e Daniele Bossari, a Tv Talk Giancarlo Magalli, a Gulp ...

GIANCarlo MAGALLI/ “I Fatti Vostri? Non avevo perso una puntata in 28 anni - poi la neve…” : GIANCARLO MAGALLI, noto soprattutto per il ruolo di conduttore in Fatti Vostri, arriva al cinema come doppiatore nel film 'Benvenuti a casa' nelle sale dall'8 marzo.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:40:00 GMT)

GianCarlo Magalli ospite fisso di ‘Me anziano Youtubers’ : Non riesce proprio a stare fermo e certo non pensa alla pensione Giancarlo Magalli (classe 1947) tanto che da venerdì 2 marzo è uno degli ospiti fissi di Me anziano Youtubers, la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2. Giancarlo Magalli for president, il più amato del web: le immagini di Certo non gli piace essere ...

Torna su Rai2 l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” con Roberta Capua - Marisa Laurito e GianCarlo Magalli : Torna su Rai2 l’appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. La settima puntata del comedy show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy andrà in onda martedì 27 febbraio alle 21.20 e avrà come ospiti: Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Gabriele Detti, Claudia Galanti, Valeria Graci, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Marco Marzocca e Francesco Paolantoni. Saranno loro a giocare e a divertirsi con ...

I Fatti Vostri annullato per neve/ L'ironia di GianCarlo Magalli su Facebook : I Fatti Vostri non va in onda per maltempo, caos in Rai: Agorà comincia in ritardo, Storie Italiane senza pubblico. Le ultime notizie sui disagi provocati da Buran ai programmi tv(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:24:00 GMT)

“Ci prendete per il c***”. Bufera su I Fatti Vostri - pubblico infuriato. “Ci dovete scusare…”. Arriva l’annuncio ufficiale e gli spettatori della trasmissione condotta da GianCarlo Magalli insorgono subito : C’è poco da fare: niente riesce a dividere di più della neve. Da un lato chi la ama a prescindere e alla vista di ogni singolo fiocco, fosse anche il più piccolo, sogna già feroci battaglie all’ultima palla. Dall’altra chi certi disagi non riesce proprio a sopportarli, col traffico in tilt e le pale in azione per evitare la paralisi delle città. Un po’ quello che è successo nelle ultime ore a Roma, con caos un ...