Carles Puigdemont catturato grazie a un chip messo nella sua auto dai servizi segreti

Carles Puigdemont arrestato in Germania : : Carles Puigdemont, ex presidente della Catalogna, è stato arrestato in Germania mentre rientrava dalla Danimarca ed era diretto in Belgio. Il leader indipendentista catalano è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato il confine della Germania, intorno alle ore 11 di oggi, domenica 25 marzo. Subito dopo l’arresto, Puigdemont è stato trasferito presso il penitenziario di Neumünster, nel lander del Schleswig-Holstein, in ...

Barcellona. Scontri dopo l’arresto di Carles Puigdemont : Altissima tensione a Barcellona dove si sono registrati Scontri tra manifestanti e polizia. Gli Scontri sono avvenuti durante la protesta di

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont fermato della polizia tedesca : Carles Puigdemont è in stato di fermo da parte della polizia tedesca: L'ex presidente catalano aveva appena superato in auto il confine tra la Danimarca e la Germania. L'avvocato...

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato in Germania - aveva appena passato il confine : Lo riferisce un portavoce della polizia tedesca. L'ex presidente catalano, in esilio da ottobre, è stato arrestato sulla base di un mandato europeo spiccato su richiesta spagnola

Catalogna - Carles Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca Le proteste : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania

Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca : Madrid è riuscita a fermare il suo nemico numero uno. Il leader separatista catalano è stato intercettato in Germania. Sull’ex

Carles Puigdemont fermato dalla polizia alla frontiera con la Germania : La polizia tedesca "ha fermato" l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, subito dopo essere entrato, in macchina, nel Paese dalla Danimarca.Lo ha reso noto l'avvocato dell'esponente politico catalano, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all'ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell'indipendenza della Catalogna.

Carles Puigdemont è stato fermato in Germania : L'ex presidente catalano stava tornando in Belgio in auto dopo una conferenza in Finlandia, per ora è trattenuto dalla polizia tedesca The post Carles Puigdemont è stato fermato in Germania appeared first on Il Post.

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca poco dopo essere entrato in auto in Germania: la notizia è stata confermata dal suo avvocato. El Pais ha scritto che Puigdemont aveva da poco superato il confine che The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania appeared first on Il Post.

Catalogna - Carles Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania

Catalogna - Carles Puigdemont fermato dalla polizia tedesca : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dovo aver superato in auto il confine della Germania

Barcellona. Jordi Turull prende il posto di Carles Puigdemont : Alla fine ha vinto Madrid. Il presidente in esilio non potrà essere nominato dal Parlamento di Barcellona. Al suo posto

Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna : Dopo due mesi di stallo politico e dopo aver verificato che era impossibile una sua nomina senza lasciare Bruxelles e rischiare l'arresto The post Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna appeared first on Il Post.

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez - il numero due della sua lista JxCat : Il presidente deposto catalano, Carles Puigdemont, ha annunciato questa sera in un video diffuso attraverso le reti sociali che rinuncia "in maniera provvisoria" alla propria candidatura alla rielezione alla presidenza della Generalità ed ha proposto come candidato il numero due della sua lista JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta 'ribellione' a Madrid."Non ci arrenderemo" ha affermato, annunciando l'imminente costituzione a ...