Cannes 2018 | al bando i film di Netflix e i selfie

Cannes 2018 : Frémaux si pronuncia su #MeToo e Netflix al festival : Mancheranno quindi le produzioni di Netflix , ma questo non significa che il gigante dello streaming sarà per forza del tutto assente: "Ci siamo incontrati di recente a Parigi", ha detto Frémaux . "Il ...

Festival di Cannes 2018 - selfie vietati sul red carpet e no alle proiezioni stampa prima delle première : Il Fesival di Cannes dice no ai selfie . Il direttore del Festival del Cinema di Cannes, Thierry Frémaux, ha stabilito che sul r ed carpet non si dovranno scattare selfie, le uniche foto concesse ...