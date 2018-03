Cannes 2018 - al bando i film di Netflix e i selfie : L’anno scorso il festival di Cannes aveva accolto nel suo cartellone ben due produzioni cinematografiche di Netflix , Okja e The Meyerowitz Stories. Ma subito erano scoppiate le polemiche, soprattutto dei rappresentanti delle sale cinematografiche francesi, contro un modello di distribuzione che prevede la diffusione dei titoli direttamente sulla piattaforma di streaming senza passare dai cinema. Un modello a cui anche gli organizzatori ...

Cannes 2018 : Frémaux si pronuncia su #MeToo e Netflix al festival : Mancheranno quindi le produzioni di Netflix , ma questo non significa che il gigante dello streaming sarà per forza del tutto assente: "Ci siamo incontrati di recente a Parigi", ha detto Frémaux . "Il ...

Festival di Cannes 2018 - selfie vietati sul red carpet e no alle proiezioni stampa prima delle première : Il Fesival di Cannes dice no ai selfie . Il direttore del Festival del Cinema di Cannes, Thierry Frémaux, ha stabilito che sul r ed carpet non si dovranno scattare selfie, le uniche foto concesse ...