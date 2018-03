Camera | il primo giorno di Fico In viaggio sull’autobus col neopresidente | “Grande

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) - Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all'hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Ale

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all’hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco l’importante traguardo politico raggiunto.Per Fico quindi una giornata per ...

Roberto Fico è il primo presidente della Camera M5s. Di Maio : “E’ la storia del Movimento” : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando siamo ancora alla metà della letture delle schede, scatta l’applauso a Montecitorio. Roberto Fico ha ottenuto il numero di voti necessari per l’elezione e diventare la terza carica dello Stato e succedere così a Laura Boldrini. Classe 1974, è nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all’Università degli studi di Trieste ...

M5s - primo giorno alla Camera anche per Cecconi : 'La rinuncia al seggio? Scritta sulla carta igienica' : Il deputato M5s Andrea Cecconi, rieletto a Pesaro, sconfiggendo il ministro Minniti, aveva firmato la rinuncia al seggio allo scoppio del caso Rimborsopoli, "ma era carta da c... Avevo chiamato un'...

Parlamento - a vuoto il primo scrutinio per i presidenti di Camera e Senato : Ha preso il via oggi la formazione del nuovo Parlamento, con le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, antiCamera della formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 4 marzo. Come anticipato nelle ultime ore dagli stessi capigruppi sia alla Camera sia al Senato il primo scrutinio è andato a vuoto con un’ondata di schede bianche: 592 a Montecitorio e 312 a Palazzo Madama. Nonostante le trattative e gli incontri dei capigruppo nei ...

Roma - primo giorno alla Camera : Laura Ravetto entra con la figlia in passeggino - Foto Paolo Rizzo/Ag.Toiati - : Anche un bebè alla seduta di apertura della diciottesima legislatura della Camera: Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, è infatti giunta a Montecitorio con la bimba di poche settimane, ancora ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato tutti i partiti. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in ...

Per Camera e Senato il primo appuntamento è al buio : XVIII legislatura al via. Come sempre, con l'elezione dei presidenti delle due Camere.Al Senato l'apertura dei lavori è alle 10:30, sotto la presidenza del presidente emerito Napolitano (il più anziano per età), che – come in passato Gronchi, Pertini e Scalfaro – giunge a questa funzione dopo essere stato presidente della Camera e presidente della Repubblica.Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, che ...

Ultima proiezione Camera : si conferma vittoria centrodestra - M5s primo partito : Se confermati, i dati puniscono il partito Democratico. Per leu trra i 12 ed i 14 seggi a Montecitorio -

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio bomba : centrodestra prima coalizione - M5s primo partito e Pd più forte alla Camera : Secondo gli ultimi sondaggi di Alessandra Ghisleri, il centrodestra sarebbe in vantaggio di 10 punti percentuali sulle altre coalizioni. 'Siamo tra il 27 e il 29 per cento per il c entrosinistra - ...

Galaxy A8 - il primo Samsung con doppia fotoCamera selfie : In attesa dell’arrivo a febbraio del nuovo Galaxy S9, Samsung consolida la propria posizione tra gli smartphone di fascia media portando una ventata di caratteristiche premium sul nuovo Galaxy A8, lanciato in anteprima al CES di Las Vegas. Il nuovo telefono della gamma A eredita dai modelli più costosi l’Infinity Display ed è il primo della storia di Samsung ad avere la doppia fotocamera frontale, con due sensori da 16 megapixel e 8 ...