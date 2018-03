Camera ardente in Rai per Frizzi

Fabrizio Frizzi : Camera ardente in Rai - i funerali mercoledì 28 marzo : Fabrizio Frizzi sarà accolto da 'Mamma' Rai per l'ultimo saluto: la camera ardente di Frizzi sarà, infatti, allestita nella sede Rai di Viale Mazzini 14 domani, martedì 27 marzo 2018, e sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00. Un modo per gli amici, i colleghi e il pubblico che gli voleva bene per quel suo modo discreto e affettuoso di entrare nelle case di tutti gli italiani con delicatezza, rispetto, "in punta di piedi" come amava dire, ma ...

Fabrizio Frizzi : domani la Camera ardente in viale Mazzini - mercoledì 28 marzo i funerali : La camera ardente di Fabrizio Frizzi sarà allestita domani, martedì 27 marzo, nella sede Rai di viale Mazzini 14 a Roma dalle ore 10 alle ore 18: lo spiega la Rai in una nota. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. L'articolo Fabrizio Frizzi: domani la camera ardente in viale Mazzini, mercoledì 28 marzo i funerali sembra essere il primo su Meteo Web.

Infarto alla Camera ardente della sorella : fratelli muoiono a poche ore di distanza : Erano legatissimi, e se ne sono andati a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Commozione ad Albenga (Savona) per la morte di due anziani fratelli. Giovanni, 77 anni...

Profondamente legati - Giovanni muore alla Camera ardente allestita per la sorella : Albenga piange i due fratelli Giuseppa e Giovanni Sciascia: lei, 89 anni, è morta sabato, lui, 77 anni, si è sentito male mentre stava vegliando la donna. L’uomo era particolarmente legato alla sorella.Continua a leggere

Astori : 25 mila persone alla Camera ardente a Coverciano - giovedì i funerali : 18.36 LE PAROLE DI BATISTUTA - 'Sono dall'altra parte del mondo, ma vorrei essere a Firenze per dare l'ultimo saluto a Davide, insieme alla mia gente. Quando a Reconquista è arrivata la terribile ...

Astori - alla Camera ardente centinaia di tifosi : "Funerali chiusi al pubblico". Da Chiesa a Biraghi - compagni commossi : L'ultimo saluto a Davide Astori, e funerali in forma privata e non aperti al pubblico. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano...