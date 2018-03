Calcio | Allegri vince Panchina d' oro 2017

Calcio - Serie A : Allegri vince la Panchina d'Oro : Il riconoscimento si riferisce all stagione 2016-17, in base ai voti dei colleghi tecnici. Ringraziamenti da parte del mister della Juventus anche se 'un pochino meno a Sarri' che vinse l'anno scorso -...

Ranieri : 'Buffon resti nel mondo del Calcio. Juve-Real? Fiducia in Allegri' : L'attuale allenatore del Nantes, intervenuto a 'Radio anch'io sport', ha detto: ' Non mi sento né in corsa per la Nazionale, né fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto con il ...

Esclusiva CalcioWeb - la clamorosa indiscrezione da Coverciano : Allegri nuovo CT dell’Italia a fine campionato : Sembra ormai una cosa certa, assodata: la Federazione italiana ha scelto Max Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La clamorosa indiscrezione che filtra da Coverciano ha messo in subbuglio la società della Juventus, la quale dovrà andare sin da subito alla ricerca del sostituto del mister toscano, in caso quest’ultimo accetti la difficile sfida. Sembrerebbe che Allegri ha vinto la concorrenza di Ancelotti, che ...

Calciomercato Juventus - contatto Allegri-PSG : Marotta ha scelto l'erede Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni di mercato sulla Juventus [Video]. Stando a quanto riportato dai media transalpini, infatti, Massimiliano Allegri sarebbe in pole-position per sostituire Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero è un vero e proprio pallino del presidente del PSG, il ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, il quale vorrebbe finalmente alzare al ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Pagelle / Torino-Juventus (0-1) : FantaCalcio - i voti. Che successo per Allegri! (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:43:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Allegri al Real Madrid? Ecco il possibile erede Video : La #Juventus ha deciso di non muoversi sul mercato nella sessione invernale, dal momento che la squadra sta giocando molto bene ed è in lotta su tre fronti. Marotta e Paratici, dunque, hanno rimandato tutto alla prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto del club bianconero a giugno potrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco di proprieta' del Liverpool. La Juventus, comunque, segue anche alcuni giocatori di ...

CalcioMERCATO JUVENTUS / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene così (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa affermando che la rosa è al completo nel reparto offensivo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Zidane-Allegri : pronto lo scambio di panchine? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune voci circolanti in Spagna, il Real potrebbe accogliere Allegri.

Calciomercato Juventus : Allegri piace in Premier League - c’è già il sostituto? : Forse è solo una suggestione, ma è una di quelle importanti e che hanno un loro peso specifico. Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare le loro strade a fine stagione: è una possibilità reale e che potrebbe verifarsi concretamente, dal momento che il ciclo sembra essere ormai finito nonostante gli ottimi risultati che, acnhe quest’anno, sembrano destinati ad arrivare. Con o senza la Champions League. In Premier League ...

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Percassi : Cristante piace molto ad Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del futuro di alcuni giocatori nerazzurri, fra cui Cristante(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - futuro Allegri : Abramovich lo vuole a Londra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: sulle tracce dell'allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, vi sarebbe Roman Abramovich del Chelsea(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:50:00 GMT)