Calcio | tutto pronto per Inghilterra-Italia

Calcio - la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT dell’Italia si gioca tutto : Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di Calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare ...

Calciomercato - Griezmann : 'Futuro? Deciderò tutto prima del Mondiale' : Antoine Griezmann non vuole vivere la stessa estata della scorsa stagione, anche perché quest'anno c'è la Coppa del Mondo e lui vuole viverlo da protagonista. Pensare al futuro e dover parlare con ...

CalcioWeb - l’App si aggiorna : tutto su Serie A - Calciomercato e campionati esteri : Si aggiorna l’App di CalcioWeb appositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS e Android. L’App è disponibile per iPhone e iPad sull’App Store, e per tutti i dispositivi che utilizzano Android su Google Play. Per coloro che già utilizzavano l’App di CalcioWeb, basterà semplicemente aggiornarla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica è molto più familiare perchè richiama la versione mobile ...

Esclusiva CalcioWeb-Inter - la decisione è presa : via Spalletti - tutto su Mourinho : Tifosi dell’Inter il ritorno dell’allenatore del Triplete è possibile. Sembra chiaro che i nerazzurri, in caso di mancata qualificazione in Champions, cacceranno Spalletti. I cinesi vogliono creare una super squadra in grado di competere a tutti i livelli: da qui la decisione, a fine anno, di puntare tutto sul ritorno di Mourinho. L’allenatore portoghese sta attraversando un periodo difficile con il Manchester: eliminato dalla ...

Napoli - giocare dopo ora è un vantaggio : a -2 cambierebbe tutto - Calcio : Vedere la classifica stasera dopo le 22.30 - Genoa permettendo - potrebbe non essere più deprimente per il mondo-Napoli.

Napoli - Avellino - Salernitana - Casertana e tutto il Calcio campano ad un bivio Video : Il prossimo turno calcistico è l'ultimo prima dell'arrivo della primavera. E quando arriva la primavera nel calcio è tempo di volate, non sono più ammessi errori perché ormai la fine dei campionati si avvicina. Per le sei squadre campane impegnate nei primi tre campionati calcistici italiani il prossimo turno potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per capire quale potra' essere, realisticamente, l'obiettivo finale al quale ...

Calciomercato Juventus - possibile un clamoroso ritorno per vincere tutto Video : Arrivano importanti notizie dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Il colpo del club bianconero per la prossima stagione potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista transalpino è stato ceduto al Manchester United due anni fa per centocinque milioni di euro, ma in Inghilterra non ha mai convinto. Il noto quotidiano britannico 'The Indipendent', inoltre, scrive che il rapporto tra José Mourinho e ...

Lunedì calcistico di Vga con l'allenatore del Verucchio Costa e tutto sul Rimini Calcio : Lunedì sera a partire dalle o re 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini , Canale 86 e in streaming teleRimini.it , tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al Calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 25°a puntata saranno l'allenatore del ...

Calcio - Eccellenza e Promozione a Tuttoradiosport : Alassio-Sant'Olcese Ceriale-Loanesi Prima Categoria A Speranza SV-Sanremo 80 Conduce: Giorgio Greco Regia: Anna Falco FM 101.6; 104.0; in streaming su www.radiosavonasound.it e www.rsvn.it Autore ...

Tutto il Calcio e migliaia di tifosi per l'addio a capitan Astori : A Firenze l'addio commosso al capitano viola, presente Tutto il mondo del calcio. Nel prossimo turno di campionato sulle maglie di ogni squadra apparirà la scritta: 'ciao Davide' -

Tutto il Calcio e migliaia di persone ai funerali di Astori : Tra le autorità presenti alle esequie il ministro dello Sport, Luca Lotti. Ai funerali partecipa anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori. Sono arrivati anche il presidente del ...

Astori - in migliaia per i funerali a Firenze insieme a tutto il mondo del Calcio -Diretta : Centinaia di tifosi radunati in piazza Santa Croce da poco dopo l'alba e anche grandi personalità del calcio mondiale per i funerali di Davide Astori: Firenze e la Fiorentina si apprestano...