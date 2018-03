Calcio | sarà sfida Marocco-Nord America per la sede del Mondiale 2026 anche se…

Napoli Calcio - Mertens : "Contro la Juventus sarà una finale" : Il numero 14 di Sarri, attualmente impegnato con la sua Nazionale, torna ad analizzare la lotta scudetto con i bianconeri che vivrà il 22 aprile il suo acme con lo scontro diretto di Torino

Süper Lig 2017-2018 Fenerbahce-Galatasaray : termina 0-0 il classico del Calcio turco : Nel derby di Istanbul, Fenerbahce e Galatasaray non vanno oltre lo 0-0. La squadra di Terim mantiene la vetta della classifica in solitaria. termina senza reti il Kitalar Arasi Derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Un punto che soddisfa la squadra allenata da Fatih Terim, sempre più prima in Süper Lig. Il ‘Gala’ esce imbattuto dallo Stadio Sükrü Saraçoglu e mantiene a 4 punti di distanza la coppia formata da Istanbul ...

FantaCalcio - Milan : Cutrone - Silva - Kalinic. Chi sarà il titolare? : Tutti sanno che spesso 'tra i due litiganti, il terzo gode'. sarà così anche nel reparto offensivo di casa Milan? Le gerarchie in attacco, a inizio stagione, erano ben delineate: Kalinic titolare, ...

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il Calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Lazio - la Nord vicina alla squadra : 'Non sarà un Calcio di rigore a sovvertire il nostro destino' : Niente drammi e testa ai prossimi obiettivi. I tifosi della Lazio non si disperano per l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia di mercoledì scorso contro il Milan. Dopo lo 0-0 nei tempi ...

Calcio - ci sarà Il Var anche ai Mondiali di Russia 2018 : Approvato dall’Ifab l’utilizzo del video arbitro come ausilio tecnologico per la competizione che si disputerà dal 14 giugno al 15 luglio di quest’anno

VAR AI MONDIALI IN RUSSIA/ Ifab - via libera all'unanimità : “Nuova era per il Calcio”. Come sarà applicata : Var ai MONDIALI in RUSSIA 2018: Ifab, via libera all'unanimità. “Nuova era per il calcio”. Come sarà applicata? Le ultime notizie sulla storica rivoluzione dopo due anni di sperimentazione(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:41:00 GMT)

Calcio - UFFICIALE : rivoluzione storica - il VAR sarà utilizzato ai Mondiali 2018! : Il Var sarà ai Mondiali 2018 di Calcio. storica decisione presa dall’assemblea dell’Ifab, l’organo che governa e sviluppa le regole del gioco. L’operato del Video Assistar Referee è stato ritenuto positivo e dunque vedremo la moviola in campo durante la prossima rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Il Var verrà utilizzato per le stesse casistiche per cui viene adoperato in Italia: gol/non ...

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

Calciomercato Juventus - Marchisio ha deciso : a fine stagione sarà addio - ecco la nuova destinazione : A fine stagione le strade della Juventus e di Claudio Marchisio si separeranno. Dopo una vita passata in bianconero, il ‘Principino’ ha deciso di cambiare aria per poter giocare con continuità. L’esclusione nel derby è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’ennesima conferma che per Allegri ormai il numero 8 bianconero è l’ultima ruota del carro nelle scelte per il centrocampo. L’assenza di ...

Calcio - Serie A 2018 : Roma corsara ad Udine - scavalcata l’Inter al terzo posto. I risultati degli anticipi : Negli anticipi della 25a giornata di Serie A la Roma vince ad Udine per 0-2, grazie alle reti di Under al 70′ e Perotti al 90′, e si porta a quota 50 in classifica. Partita difficile per i giallorossi, che subiscono la squadra di Oddo nel primo tempo, ma a metà ripresa riescono a passare e poi amministrano, pur rimanendo con il punteggio in bilico fino alla fine della contesa. I giallorossi si issano al terzo posto: continua il ...

Pirlo saluta il Calcio giocato : la partita d’addio sarà il 21 maggio a San Siro : partita addio Pirlo. Ormai da qualche settimana Andrea Pirlo ha annunciato di avere concluso la sua carriera calcistica, ma come molti altri colleghi il centrocampista ci tiene a salutare tutti i suoi tifosi con una partita d’addio a cui prenderanno parte diversi ex compagni che lo hanno accompagnato nelle varie squadre di cui ha vestito […] L'articolo Pirlo saluta il calcio giocato: la partita d’addio sarà il 21 maggio a San ...

Inzaghi in conferenza : “Il Napoli ha il miglior Calcio d’Italia. Anderson non sarà convocato” : L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli. Il tecnico biancoceleste si è soffermato sulla marcia d’avvicinamento alla gara, sulla questione Felipe Anderson, sulle condizioni di Mertens e molto altro. Verso Napoli-Lazio In vista della partita del San Paolo contro il Napoli, Inzaghi ha dichiarato: “Non siamo […] L'articolo Inzaghi in conferenza: “Il Napoli ha il ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini non è l’unico : 6-7 nomi tra cui scegliere. Di Biagio? Scelta automatica” : Billy Costacurta è alle prese con la Scelta del nuovo CT dell’Italia. Per le amichevoli primaverili contro Argentina e Inghilterra sarà Gigi Di Biagio a guidare la nostra Nazionale ma il subcommissario della FIGC sta cercando un mister di peso per il prossimo futuro. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore a partire da Roberto Mancini e Claudio Ranieri mentre Antonio Conte ha detto di avere un contratto di 18 mesi con il Chelsea ...