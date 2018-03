tuttosport

: Calcio: Milik, sto bene ma serve tempo - OnlineSportsRT : Calcio: Milik, sto bene ma serve tempo -

(Di lunedì 26 marzo 2018) ... "Sono felice - ha detto - di essere tornato in campo contro la Nigeria, ovviamente nessun match amichevole può ricordare l'atmosfera che si vive durante una Coppa del Mondo, ma per me è comunque ...