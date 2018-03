Calcio | Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro | miglior allenatore della Serie A

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018)ha vinto lad’oro per laA, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato altecnicostagione, è stato conferito all’Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli).si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari (2008-2009) e con la Juventus (2015-2015): eguagliati Fabio Capello e Antonio Conte. Queste le dichiarazioni del coach bianconero: “Vorrei innanzitutto ringraziare i miei straordinari giocatori, che stanno dando grandissime soddisfazioni a me e alla società. Il premio lo dedico al mio staff, che mi consente di essere qui oggi, ma ho un pensiero anche per la società che mi permette di sedere su unacosì prestigiosa. Faccio un in ...