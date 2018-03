Calcio | l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole | gli azzurrini cercano il colpaccio a

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date - programma e orari delle partite. Il calendario completo : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Calcio - l’Italia pronta a organizzare gli Europei 2028? L’Italia per rilanciare il movimento : La Repubblica oggi ha riportato la notizia riguardante il desiderio dell’Italia di ospitare gli Europei 2028. L’organizzazione della rassegna continentale rappresenterebbe l’occasione per rilanciare il movimento, ko dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La candidatura era già nei piani di Tavecchio ma è stata confermata anche da Michele Uva e sembra non dispiacere, così riporta Repubblica, a Giovanni Malagò. Certo, ...

Calcio - Claudio Ranieri : “Io CT dell’Italia? Non sono né fuori né in corsa. Balotelli? Merita una chance. Sui giovani…” : Claudio Ranieri è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di Calcio. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in corsa, né fuori”. A ...

Esclusiva CalcioWeb - la clamorosa indiscrezione da Coverciano : Allegri nuovo CT dell’Italia a fine campionato : Sembra ormai una cosa certa, assodata: la Federazione italiana ha scelto Max Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La clamorosa indiscrezione che filtra da Coverciano ha messo in subbuglio la società della Juventus, la quale dovrà andare sin da subito alla ricerca del sostituto del mister toscano, in caso quest’ultimo accetti la difficile sfida. Sembrerebbe che Allegri ha vinto la concorrenza di Ancelotti, che ...

Calcio - l’Italia sfida l’Argentina per dimenticare la delusione “Mondiale” e ripartire verso un nuovo ciclo : L’amichevole più triste della storia della Nazionale italiana. Ma anche un punto di partenza per risalire dal baratro e guardare con fiducia al futuro. L’Italia si accinge ad affrontare l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester nel test in programma domani, venerdì 23 marzo alle ore 20.45, ma la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia ha reso decisamente cupo il clima intorno ad un gruppo che ha bisogno di ...

Calcio - i numeri di maglia dell’Italia per le sfide ad Argentina e Inghilterra : lasciata stare la 13 di Davide Astori : L’Italia è pronta per affrontare Argentina e Inghilterra nelle due amichevoli internazionali in programma venerdì 23 marzo (contro l’Albiceleste a Manchester) e martedì 27 marzo (contro i padroni di casa a Londra). Oggi sono stati scelti i numeri di maglia per la doppia partita. Nel pieno rispetto di Davide Astori, il difensore scomparso lo scorso 4 marzo, nessuno ha optato per la casacca col numero 13, quello che il giocatore ha ...

Calcio - la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT dell’Italia si gioca tutto : Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di Calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto l’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...

Calcio - l’Italia e il triste ruolo della sparring partner… : I due test dovevano essere un prestigioso preludio per testare la competitività dell’Italia in vista dei Mondiali 2018. Ma sul volo verso la Russia non c’è spazio per gli azzurri. La disfatta contro la Svezia rappresenta forse il momento più nero della storia del nostro Calcio, il cui progressivo declino si è materializzato nell’incredibile mancata qualificazione ai Mondiali, come ormai non accadeva da 60 anni. E così le due ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Calcio - i possibili convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Calcio : Mario Balotelli e Graziano Pellé tornano a vestire la maglia dell’Italia? : Il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli e di Graziano Pellè? Sembrerebbe di sì, valutando quelle che sono le indiscrezioni nel contesto tricolore. Il ct “ad interim” Luigi Di Biagio sembrerebbe infatti essersi convinto. Le prestazioni con il Nizza in Ligue 1 dell’ex calciatore di Inter e Milan ed un comportamento meno “ribelle” hanno colpito l’attenzione dell’allenatore italiano. La presenza in campo ...