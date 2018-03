Calcio | festa con record per lo Juventus club Terza Stella

Calcio a 5 - Europei 2018 : la formula della manifestazione. Dodici squadre in quattro gironi - passano le prime due di ogni gruppo : Dodici partecipanti, una sola vincitrice. Gli Europei 2018 di Calcio a 5 si apprestano ad avere inizio e all’Arena Stozice di Lubiana le migliori Nazionali del Vecchio Continente si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo, che due anni fa la Spagna sollevò nel cielo di Belgrado. Ma andiamo ad analizzare la formula della competizione. Le Dodici squadre sono suddivise in quattro gruppi, ciascuno composto da tre Nazionali ...