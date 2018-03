Calcio | Claudio Ranieri | “Io CT dell’Italia? Non sono né fuori né in corsa Balotelli?

oasport

: Claudio #Gentile attacca #DiBiagio: 'Non merita la Nazionale' ???????? - Eurosport_IT : Claudio #Gentile attacca #DiBiagio: 'Non merita la Nazionale' ???????? - Bologna_VAVEL : Claudio Ranieri: 'Io c.t? Accetterei, Verratti e Balotelli sono il futuro della Nazionale' - LorenzoCristia5 : @mauro_suma Mauro oggi sono 5 anni che Claudio nn c'è più. Io Mr Lo Sport Blogger mi rivedo molto in lui. Io ho… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in, né”. A Radio Uno,ha analizzato anche la situazione dell’Italia: “Credo che bisognerà essere un attimino sereni e dare la possibilità all’allenatore che arriverà a guidare la Nazionale di poter creare un gruppo di giovani, ce nemolti interessanti ma naturalmente devono fare esperienza internazionale. E’ un po’ prematuro giudicare questa squadra in questo momento. I tempi? E’ difficile dirlo, cidelle ...