Calci e pugni a pazienti disabili

Potenza : Calci e pugni ai disabili che dovevano curare - coinvolti medici e un religioso : Otto persone sono state arrestate e poste ai domiciliari per maltrattamenti su disabili commessi nella struttura riabilitativa dei “Padri Trinitari” di Venosa. Disposti inoltre cinque divieti di dimora e due interdizioni dalla professione medica.Continua a leggere

Forlì-Cesena - Calci e pugni a un 17enne sul bus : identificati e denunciati adolescenti di una baby gang. Il video che li incastra : La Polizia di Forlì-Cesena ha denunciato i componenti di una baby gang ritenuti responsabili dei reati di lesioni, violenza privata e estorsione nei confronti di due minorenni. L’indagine della squadra mobile è scattata dopo la segnalazione di un’aggressione a un giovane di 17 anni, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, da parte di un gruppo di adolescenti che lo avevano colpito con calci e pugni. Poco prima ...

Rimini - 16enne preso a Calci e a pugni da tre coetanei sulla porta di casa : “Odiamo i negri” : Un 16enne di Rimini, con madre di origine romagnola e padre africano, nato e cresciuto in Italia, è stato sorpreso mentre era a casa, preso a calci e a pugni e insultato da tre coetanei: "Non finisce qui. Odiamo i negri".Continua a leggere

Calci e pugni a Scamarcio - lite in stazione : Riccardo Scamarcio sarà risarcito - secondo fonti della difesa - per essere stato picchiato durante un litigio, avvenuto tre anni fa, in una stazione di servizio a Noicattaro , Bari, . Nel processo in ...

Calci e pugni alla madre perché non paga la vacanza : Treviso, 19 mar. (AdnKronos) – Due ragazze di 17 e 20 anni hanno aggredito la loro mamma, minacciandola, perché volevano i soldi per fare un viaggio a Praga e lei si è rifiutata di dare loro il numero della carta di credito.La donna, impaurita, è riuscita a fuggire di casa e si è diretta al pronto soccorso dell’ospedale di Castelfranco Veneto, dove le sono stati riscontrati graffi ed ecchimosi a braccia e gambe. La prognosi è stata ...

"Cani stupidi" - studenti cinesi presi a Calci e pugni : Due studenti d'origine cinese di 24 e 28 anni hanno sporto denuncia ai carabinieri di Perugia raccontando di essere stati malmenati qualche sera fa in centro storico a Perugia. I ragazzi, che ...

Difendono la loro amica dai bulli - due ragazzi presi a Calci e pugni fuori dalla scuola : Quando hanno visto la loro compagna finire per l'ennesima volta nel mirino dei bulli, hanno deciso di intervenire. Si sono messi in mezzo tra la vittima e il gruppetto, chiedendo di smetterla. Ma alla fine, come gli aggressori gli avevano...

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti ai bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...

Palermo : Calci e pugni a clochard alla stazione : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – calci e pugni contro un clochard. Un senzatetto di 38 anni palermitano è stato aggredito stanotte nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano. Mentre dormiva su una panchina, avvolto tra le coperte nel suo giaciglio di fortuna, sarebbe stato preso di mira da due ragazzi. Secondo il racconto della vittima, i due lo avrebbero ripetutamente preso a calci e pugni, prima di darsi alla fuga. ...

Calci e pugni a moglie - arrestato 35enne : ANSA, - ALGHERO, 9 MAR - I carabinieri della stazione di Olmedo hanno arrestato un uomo di etnia rom, di 35 anni, accusato di violenza tra le mura domestiche. I militari sono intervenuti su ...

Non può avvicinarsi alla ex moglie - ma prende a Calci e pugni la porta di casa sua : arrestato : Gli agenti della Squadra volante della Questura di Cosenza hanno arrestato C.D., di 40 anni, per atti persecutori aggravati. Gli agenti, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti in un appartamento ...

Roma. Ghanese prende a Calci e pugni due poliziotti : Gravissimo episodio nella Capitale dove uno straniero ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria. E’ successo nel carcere di Regina