Cairo corre in Borsa dopo i risultati

Atletica - Paolo Dal Molin torna al top : corre 7.68 - minimo per i Mondiali. Simone Cairoli vince gli Assoluti di multiple : Paolo Dal Molin è tornato. Il 30enne ha finalmente fatto la differenza sui 60m ostacoli correndo un interessante 7.68 ad Ancona: era da quattro anni che il vicecampione europeo 2013 non si esprimeva su questi tempi (il suo personale è di 7.51, record italiano). L’azzurro ha strappato anche il minimo per i Mondiali Indoor di Birmingham (1-4 marzo). Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, è volata a 6.36 nel salto in lungo ma a Padova era il ...