Cagliari | grande interesse per un trequartista

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non basta giocare e cercare di salvarsi, per essere una societa' competitiva è necessario aprire i propri orizzonti, stando sempre attenti ad altre peculiarita' come il marketing ed il mercato. Da questi punti di vista il #sta cercando di impostare il mercato in maniera intelligente, provando ove possibile ad anticipare i tempi e stringere accordi preliminari con alcuni calciatori. In questo momento la societa' di Giulini sta trattando undi 24 anni Il ragazzo in questione è Bassel Jradi, un giovane centrocampista offensivo libanese ma con passaporto danese: con la nazionale scandinava ha militato fino alla categoria Under 21. Piede mancino eestro, Jradi finora ha messo a segno ben 7 assist e 12 gol, mettendo in mostra unfeeling con la rete e una fantasia davvero molto spiccata. Attualmente milita nella squadra norvegese dello Stromsgodset ...