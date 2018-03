Cacciari a Calenda | Cooptato E il ministro risponde | Inutile

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non è passato nemmeno un mese dalla disastrosa sconfitta nelle elezioni politiche che i colonnelli del centrosinistra non rinunciano a darsele - sia pur metaforicamente - di santa ragione. Protagonisti dell'ultimo scontro iluscente dello Sviluppo economico Carlo, di recente iscritto al Pd, e l'ex sindaco di Venezia e filosofo Massimo.Prima è statoche ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital ha accusatodi "non sapere nemmeno di essere al mondo, non aver mai fatto politica": "Ha fatto il portavoce di Montezemolo, poi con Monti... è quella classe politica di cooptati, che non ha mai fatto lotte e che non si e' mai andata a prendere i voti", ha commentato velenoso.Altrettanto piccata la replica del, che su Twitter replica a stretto giro: "Sobrio come al solito. Non so neanche di essere al mondo. Ma quello che so per certo ...