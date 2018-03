Bufala Raffaella Fico | presentata oggi come sorella di Roberto Presidente Camera

optimaitalia

: Bufala #RaffaellaFico, presentata oggi come sorella di Roberto (Presidente Camera) - OptiMagazine : Bufala #RaffaellaFico, presentata oggi come sorella di Roberto (Presidente Camera) - pokerexpress2 : BUFALA Lei è Raffaella Fico, sorella del Presidente della Camera Roberto Fico. È stata assunta alla Camera come com… - pascaziomarco : @raffaella Ciao Fabrizio, sono cresciuto con te. Sei sempre stato un gentiluomo un esempio di professionalità, umil… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non poteva mancare laladeldella. Visto il recente insediamento di, le fake-news hanno iniziato a pullulare,quella relativa a Luigi, alias Luis Figo, ex calciatore di Barça, Real Madrid ed Inter.Poco più tardi è stata la volta della, nota showgirl napoletana e mamma della piccola Pia, avuta dall'attaccante Mario Balotelli. La soubrette non è parente di, con cui condivide solo il cognome (siamo in presenza di un comune caso di omonimia, niente di più).I viralizzatori si divertono ad assemblare sciocchezze a catena, puntualmente ricondivise dagli indignati di turno, che troppo spesso nemmeno si prendono la briga di leggere il post per intero (visti gli errori grammaticali presenti, qualche domanda me la farei), facendosi portatori incauti ed ...