Btp e Ctz indicizzati | tassi in calo

Tesoro - in asta a fine marzo CTZ e Btpei : Nell'asta di fine mese il Tesoro collocherà CTZ e BTPei. Per i CTZ a due anni l'importo da collocare è compreso tra 2,5 e 3 miliardi . Per i BTPei a 5 anni l'i mporto da collocare è compreso tra 2 e 2,...

Tesoro raccoglie 4 miliardi con CTZ e Btp indicizzati : Teleborsa, - Il Tesoro ha raccolto 4 miliardi di euro con l'asta marginale dei CTZ e dei BTP indicizzati. Nel dettaglio, sono stati collocati 877 milioni di euro di BTP , maggio 2022, a un rendimento ...

Collocati 4 miliardi di Ctz e Btp - tassi in rialzo. Sale lo spread : Il Tesoro ha collocato quattro miliardi complessivi di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione, raggiungendo l'ammontare massimo programmato per l'asta di oggi. Il Btp indicizzato maggio 2022 è stato ...

Tesoro - nessuna richiesta in riaperture CTZ e BtpEi : Teleborsa, - nessuna richiesta è pervenuta al Tesoro nella riapertura del CTZ e dei BTP indicizzati all'inflazione in asta venerdì scorso, 26 gennaio 2018. Per il CTZ a 24 mesi l'offerta supplementare ...

