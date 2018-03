: #UltimOra Ex presidente #Brasile Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzion… - SkyTG24 : #UltimOra Ex presidente #Brasile Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzion… - CybFeed : #News #Brasile, Corte conferma 12 anni a Lula - jovinow : RT @SkyTG24: #UltimOra Ex presidente #Brasile Lula Da Silva condannato a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzione passiva e… -

Il tribunale regionale federale di Porto Alegre ha respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Luis Inacioda Silva,ndo la condanna dell' ex presidente brasiliano a 12e un mese di carcere per corruzione passiva e riciclaggio.tuttavia non sarà arrestato finchè il tribunale supremo federale non deciderà sulla richiesta di habeas corpus presentata dai legali dell'ex presidente. L'Altasi riunirà il prossimo 4 aprile per prendere una decisione definitiva al riguardo.(Di lunedì 26 marzo 2018)