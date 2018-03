Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due

Angelina Jolie - dopo Brad Pitt il suo cuore batte per Garrett Hedlund : Tempo di un nuovo amore per Angelina Jolie. Dimenticare Brad Pitt è difficile, ma evidentemente non impossibile. La notizia arriva dal sito Radar Online secondo cui a rubare il cuore dell’attrice sarebbe un uomo di 9 anni più giovane: il collega Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di Patroclo nel colossal epico del 2004 Troy, in cui Pitt ha il ...

Angelina Jolie - dopo Brad Pitt il suo cuore batte per Garrett Hedlund : Tempo di un nuovo amore per Angelina Jolie. Dimenticare Brad Pitt è difficile, ma evidentemente non impossibile. La notizia arriva dal sito Radar Online secondo cui a rubare il cuore dell’attrice sarebbe un uomo di 20 anni più giovane: il collega Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di Patroclo nel colossal epico del 2004 Troy, in cui Pitt ha il ...

“Altro che ritorno dei Brangelina”. Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava un ritorno di fiamma col suo Brad Pitt. Ecco per chi batte - ora - il cuore dell’attrice : Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l’anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, Ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star ...

Finita la favola tra Angelina Jolie e Brad Pitt : lei si consola con un altro attore : La favola di Brad Pitt e Angelina Jolie potrebbe essere Finita per sempre. Un noto sito di gossip americano scrive nero su bianco che l'attrice ha un nuovo compagno. Ma è vero che Angelina Jolie ha ...

BABEL/ Su Rai Movie il film con Brad Pitt e Cate Blanchett (oggi - 16 marzo 2018) : BABEL, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Cate Blanchett e Rinko Kikuchi, alla regia Alejandro González Iñárritu. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:56:00 GMT)

“Non fa più sesso”. Brad Pitt choc. L’ultima - clamorosa rivelazione sul divo lascia di sasso. E - ovviamente - è già sulla bocca di tutti : Brad Pitt, ma sul serio? L’ultima indiscrezione sul divo di Hollywood è una bomba. Ed è talmente grossa che si stenta a crederci. Eppure dopo essere stata lanciata dal Sun ha già fatto il giro del mondo. Pronti? L’attore forse più desiderato di sempre dice addio al sesso. Cosa? Eccolo il voto di castità che non ti aspetti: stando a quanto rivela sempre il Sun la scadenza è fissata a un anno. Quindi Brad ha deciso di rinunciare ...

Brad Pitt - “niente sesso per lui per 12 mesi” : Dopo Jennifer Lawrence, che recentemente ha dichiarato di non fare sesso per paura di prendere malattie, anche Brad Pitt sembrerebbe aver sposato la linea del “niente sesso”. I motivi del divo, però, sono del tutto diversi da quelli della Lawrence. A rivelare questa indiscrezione è il The Sun, che racconta di una rinuncia al sesso lunga almeno 12 mesi. Secondo le fonti che hanno parlato con il quotidiano inglese, l’attore, ...

Se Brad Pitt fa voto di castità per un anno : Divorziare non è mai cosa facile. Figurarsi poi se devi farlo da Angelina Jolie, se ci sono sei figli in mezzo (Maddox, 16, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9), se sei una star di Hollywood. Per questo Brad Pitt ha definito la sua separazione dall’attrice, datata settembre 2016, «quasi come morire». E quel che è venuto dopo, Brad l’ha vissuto come «rinascita». Nei sei mesi successivi, ha detto addio ...

Brad Pitt "più felice" dopo il divorzio con Angelina Jolie? : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati sposati per 12 anni e hanno cresciuto 6 figli: ecco perché il divorzio del settembre 2016 ha sconvolto mezzo mondo e ovviamente nemmeno per i due ex-sposi deve essere stato facile accettare la separazione e andare avanti cercando di ricostruirsi una vita. Di recente durante un evento pre-Oscar una fonte ha ...