BRA Sabato 31 marzo alle 17 l' inaugurazione della Mostra di artigianato artistico

Ascolti TV | Sabato 24 febBRAio 2018. C’è Posta per Te al 29.6% - Non c’è Più Religione si difende con il 17% : Maria De Filippi Su Rai1 Non c’è più Religione – in onda dalle 21.31 alle 23.13 – ha conquistato 4.063.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.18 alle 00.43) ha raccolto davanti al video 5.796.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5% di share e NCIS New Orleans 1.004.000 (4.2%). Su Italia 1 Kung Fu Panda ha ...

Ascolti TV | Sabato 24 febBRAio 2018 : Maria De Filippi Su Rai1 Non c’è più Religione ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle alle) ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share; la Buonanotte di C’è Posta per Te (in onda dalle alle) sigla il % con .000 spettatori. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share e NCIS New Orleans .000 (%). Su Italia 1 Kung Fu Panda ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febBRAio 2018. Superenalotto - nessun 6 e 5+ : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febbraio 2018: ecco i numeri vincenti e le quote. SuperenaLotto, nessun 6 e 5+: per la sestina vincente il jackpot...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febBRAio 2018. Superenalotto - nessun 6 e 5+ : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febbraio 2018 : ecco i numeri vincenti e le quote. SuperenaLotto, nessun 6 e 5+: per la sestina vincente il jackpot è salito a 105 milioni e ...

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febBRAio 2018 : i numeri vincenti e le quote. Superenalotto - nessun 6 e 5+ : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 febbraio 2018 : ecco i numeri vincenti e le quote. SuperenaLotto, nessun 6 e 5+: per la sestina vincente il jackpot è salito a 105 milioni e ...

Estrazione VinciCasa di sabato 24 FebBRAio 2018 : Estrazione VinciCasa di sabato 24 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 5, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 24/02/2018 Combinazione Vincente 4 6 26 27 38 COMMENTO – Nell’Estrazione di sabato 24 Febbraio 2018, nessuna vincita con punti 5, sono 25 le vincite con punti 4, ognuno vince 245,51 €. QUOTE VinciCasa N. VINCITE […]

Estrazione SuperEnalotto di sabato 24 FebBRAio 2018 : Estrazione SuperEnalotto di sabato 24 Febbraio 2018, ecco la sestina vincente e numeri jolly e superstar, estratti nel concorso numero 24 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di sabato 24/02/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 10 44 48 62 68 83 61 38 La prossima Estrazione sarà effettuata martedì 27 Febbraio 2018 COMMENTO – Il 13 massimo ritardatario del SuperEnalotto non si vede […]

Estrazione 10eLotto di sabato 24 FebBRAio 2018 : Estrazione 10eLotto, ecco i 20 numeri vincenti estratti sabato 24 Febbraio 2018, legati al gioco del Lotto. Estrazione 10eLotto di sabato 24/02/2018 Combinazione Vincente 12 13 14 15 18 21 27 33 39 47 52 53 54 62 66 68 70 79 80 89 Numero Oro 27 Doppio Oro 27 – 79 Vai all’Estrazione Lotto del 27 Febbraio 2018 COMMEMTO […]

Estrazione Lotto di sabato 24 FebBRAio 2018 : Estrazione Lotto di sabato 24 Febbraio 2018, concorso numero 24, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota. Estrazione Lotto di sabato 24/02/2018 NAZIONALE 3 15 6 46 29 BARI 27 79 70 52 25 CAGLIARI 15 18 53 56 58 FIRENZE 39 52 27 84 57 GENOVA 14 62 4 61 86 MILANO 12 53 22 19 9 NAPOLI […]

Estrazioni di Lotto - 10eLotto e Superenalotto di sabato 24 febBRAio 2018 : ecco i numeri vincenti : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di sabato 24 febbraio 2018 : ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina vincente del SuperenaLotto il ...

TG Olimpico - edizione serale sabato 24 febBRAio : ultimo appuntamento a Cinque Cerchi : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Twitter FISG

Estrazioni di Lotto - 10eLotto e Superenalotto di sabato 24 febBRAio 2018 : tra poco i numeri vincenti : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di sabato 24 febbraio 2018: i numeri vincenti si conosceranno tra pochi minuti e a seguire le quote. Ricordiamo che per la...

Estrazioni di Lotto - 10eLotto e Superenalotto di sabato 24 febBRAio 2018 : dalle 20 i numeri vincenti : Seguite su Leggo.it le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di sabato 24 febbraio 2018 : i numeri vincenti si conosceranno dalle 20, e a seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina ...

Oroscopo Paolo Fox / Oggi 24 febBRAio 2018 : Leone e Cancro protagonisti di questa sabato! : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 24 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: momento di recupero per il Toro, settimana in crescita per lo Scorpione, per ritrovare gioia e amore(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:12:00 GMT)