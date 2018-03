Boxe | Europei U22 2018 | Mouhidine accede ai quarti di finale | eliminati Sarchioto e Zara

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018) A Targu Jiu (Romania) proseguono gliU22 di. Oggi erano impegnati tre italiani, sono arrivate una vittoria e due sconfitte. L'unico successo è arrivato nella categoria +91kg per opera di Aziz Abbesche ha surclassato il belga Michael Piroton per 5-0ndo così aididove se la vedrà con il turco Mucahit Ilyas. Giovannisi è dovuto arrendere all'albanese Arjon Kajoshi per 5-0 nei sedicesimi didella categoria 75kg, la stessa sorte è toccata a Christianche si è arreso al francese Billal Bennama agli ottavi didei 52kg. (foto Federpugilato)