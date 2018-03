Borsa italiana debole con i bancari | FTSE MIB -0 | 06%

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Borsa italiana OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 49% - Stm a -4 - 08% (23 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Borsa italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +2% - Stm a -3 - 3% (23 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Stm a -3 - 7% - Tenaris a -3 - 5% - 23 marzo 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda.

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Stm a -3 - 7% - Tenaris a -3 - 5% (23 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:21:00 GMT)

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (23 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:02:00 GMT)

Borsa italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 22/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,05 miliardi di euro, con un incremento di ben 804,7 milioni, pari al 35,...

Borsa italiana OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 85% - Tenaris a -6 - 12% (22 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:37:00 GMT)

Borsa italiana oggi/ Milano news : Fca a -3 - 8% - Stm a -4 - 3% (22 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:54:00 GMT)

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Exor a -2 - 1% - Stm a -2 - 5% - 22 marzo 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata.

Borsa italiana - Glenalta riammessa alle negoziazioni : Le azioni ordinarie e i Warrant di Glenalta stamane 22 marzo vengono riammessi alle negoziazioni. Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione dedicata ai Comunicati urgenti.

Borsa italiana OGGI/ Milano news : Piazza Affari senza dati dagli Usa (22 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:39:00 GMT)

Borsa italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 21/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, con una variazione dello 0,59%, rispetto ai precedenti 2,24 miliardi.

Borsa italiana OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 1% - Tenaris a +3 - 56% (21 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:39:00 GMT)