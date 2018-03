ilfattoquotidiano

: Bonus mamma alle straniere, la Corte d'Appello conferma l'allargamento della platea - repubblica : Bonus mamma alle straniere, la Corte d'Appello conferma l'allargamento della platea - gortombina : Bonus mamma alle straniere, la Corte d'Appello conferma l'allargamento della platea - Cascavel47 : Bonus mamma domani, respinto appello dell’Inps: ‘Va versato anche alle straniere’ -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri,a quelle straniere. Lo ha confermato la Corte d’di Milano, che hal’contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiestadonne straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto a quelle con permesso di soggiorno di lungo perioso o titolari di protezione internazionale. Lo hanno reso noto l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Avvocati per niente e Fondazione Piccini, che confidano nel fatto che l’istituto di previdenza “assuma una decisione definitiva sul punto, chiudendo il contenzioso e garantendo il rispetto pieno e senza riserve della decisione”. L’Inps ha precisato sta già pagando da febbraio ilmamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno, ottemperandosentenze dei ...