Bonus mamma a straniere | ok Corte Appello

Bonus mamma domani - respinto appello dell’Inps : ‘Va versato anche alle straniere’ : Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere. Lo ha confermato la Corte d’ appello di Milano, che ha respinto l’ appello dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiesta alle donne straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto a quelle con permesso di soggiorno di lungo perioso o titolari di protezione internazionale. Lo hanno reso noto ...

