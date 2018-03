Bonus 80 euro | quando è meglio rinunciare

Capla Fvg : Bonus da 80 euro alle pensioni basse : A poche settimane dal voto in Regione dopo quello delle politiche, il Capla Fvg , il comitato regionale dei pensionati del lavoro autonomo, richiama l'attenzione dei neoparlamentari, delle forze ...

Bonus BEBÈ 2018/ Dall'Inps fino a 1.920 euro. Le istruzioni e il modulo SR/163 : BONUS BEBÈ 2018, è arrivato il via libera per presentare le domande all'Inps per avere fino a 1.920 euro l'anno. Importante il modulo SR/163.

Aiuti alle famiglie : Bonus di 150 euro al mese per 3 anni alle mamme - senza Isee : Cosa succederà se effettivamente al governo andassero Movimento 5 stelle e Lega? Una nuova apertura del movimento è stata fatta al Carroccio sul fronte welfare e famiglia. Fin ad ora infatti il problema natalità e famiglia non erano stati dei punti di forza per i pentastellati che si erano focalizzati sul reddito di cittadinanza ma non sui veri e propri Aiuti alle mamme. Nel nuovo programma invece molte sono le misure che saranno presto ...

Bonus cultura 2018 - come fare richiesta e chi ha diritto ai 500 euro : Confermato anche per il 2018 il Bonus cultura di 500 euro destinato ai giovani che hanno appena compiuto 18 anni. Potrà essere speso per libri, ebook, cd, dvd musicali o per accedere a mostre, musei, cinema ed altre...

Asilo nido - per il Bonus da 1000 euro richieste entro il 31 marzo : Un aiuto importante per tante famiglie: fino al 31 marzo 2018 è possibile fare domanda per richiedere il bonus asili nido dell’ultimo quadrimestre 2017. Le richieste sono e saranno tante. Coloro che...

Audi - Bonus di 4.770 euro ai dipendenti tedeschi : I dipendenti tedeschi dell'Audi riceveranno quest'anno un Bonus di partecipazione agli utili di 4.770 euro, oltre il 50% in più rispetto ai 3.150 euro erogati l'anno scorso.Premio a 60 mila dipendenti. Il premio sarà corrisposto ai circa 60 mila addetti impiegati dalla Casa tedesca nei complessi produttivi Ingolstadt e Neckarsulm sulla base di quanto concordato con i rappresentanti dei lavoratori sin dal 2011. Il Bonus è legato ovviamente alle ...

Dagli 80 euro al Bonus casa - tutti gli sconti fiscali a rischio : Dagli 80 euro agli altri sconti, il taglio delle agevolazioni rientra in gioco per finanziare costose promesse elettorali come la flat tax o il reddito di cittadinanza. Potrebbe essere aperto con mosse di questa portata il «vaso di Pandora» delle tax expenditures, cioè degli sconti fiscali...

Bonus figli a carico : non passa la nuova agevolazione di 150 euro mensili : Bocciato l'arrivo, previsto entro il prossimo dicembre, di un nuovo beneficio a favore delle famiglie. Si trattava di un Bonus fino a 150 euro al mese [VIDEO] per ogni figlio a carico che non superi i ...

Bonus figli a carico : non passa la nuova agevolazione di 150 euro mensili : Bocciato l'arrivo, previsto entro il prossimo dicembre, di un nuovo beneficio a favore delle famiglie. Si trattava di un Bonus fino a 150 euro al mese per ogni figlio a carico che non superi i 26 anni di età. L'importo variava a secondo dell'età del bambino, o ragazzo e si aggirava da un minimo di 100 euro a un massimo di 150. Il nuovo disegno di legge La Commissione Finanze del Senato, che ha le ore contate visto che il 4 marzo ci saranno le ...

Regalo inedito dall’Happy Friday del 2 marzo : Bonus SuperEnalotto di 15 euro : Ritorna a gran voce Happy Friday di Vodafone Happy anche questo venerdì 2 marzo, portando in dote un Regalo inedito: parliamo di un bonus SuperEnalotto dal valore di 15 euro, da poter riscuotere solo a determinate condizioni. A scanso di equivoci precisiamo subito che ai clienti minorenni verrà riservato un premio diverso (per legge, il gioco è vietato ai minori di 18 anni, ndr.) e che, in ogni caso, il gioco va centellinato, e che può ...

Noipa - cedolini 2018 : come evitare il conguaglio del Bonus da 80 euro : Il cedolino Noipa di febbraio 2018 ha visto comparire la dicitura “800/667 conguaglio ART.1 DL 66/2014”, che per molti dipendenti ha significato restituire parte della busta paga. L adicitura si riferiva al bonus da 80 euro di Renzi, che prima è stato dato e poi tolto. Per quale motivo? Perché chi ha superato la fascia […] L'articolo Noipa, cedolini 2018: come evitare il conguaglio del bonus da 80 euro proviene da Scuolainforma.

Lazio - offerta shock per Milinkovic-Savic : “180 milioni di euro + 20 di Bonus” : “offerta pazzesca alla Lazio per Milinkovic-Savic: 180 milioni di euro + 20 di bonus”. Questa la bomba lanciata da Skysport in questa mattinata. Una notizia davvero shock per la Lazio, una proposta che sarebbe a dir poco da accettare “di corsa”. Certo, un po’ di perplessità attorno a tale notizia c’è. 180 milioni di euro + 20 di bonus sono davvero tanti, solo club del calibro di Psg e Real Madrid si possono ...

Al via il Bonus 'Papà domani' : 400 euro senza Isee - ecco come averlo in Piemonte : Se invece della mamma è il papà a prendersi il congedo parentale per occuparsi del figlio appena nato, il bonus alla famiglia è di 400 euro al mese per 12 mesi. Succede già in Piemonte grazie ad una sperimentazione della Regione appena avviata, ma in futuro potrebbe essere esteso a tutta Italia. come funziona il bonus Il bonus “Papà domani” riprende il concetto di “Mamma domani” e non lo sostituisce, bensì si aggiunge agli 800 euro che le mamme ...