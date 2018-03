Bonus 80 euro | ampliati i limiti di reddito ma accettarlo non conviene a tutti

Bonus nuovi nati : 400 euro al mese per tutti fino ai 18 anni - le novità : Forse è davvero finita la campagna elettorale e si è ormai giunti alle prove tecniche di governo. Sembra sempre più probabile, dati anche i risultati per la presidenza della Camera e del Senato, una alleanza tra Salvini e Di Maio. Quindi cosa accade ora? Se da un lato gli italiani possono dire addio al tanto sospirato reddito di cittadinanza, è pur vero che i due movimenti hanno molti punti in comune sul programma e soprattutto sul welfare alle ...

Bonus mamma di 800 euro anche alle straniere. Inps : 'Lo paghiamo - ma con riserva' : L'Inps sta già pagando da febbraio il premio alla nascita di 800 euro una tantum anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno che hanno avuto un figlio ottemperando alle sentenze dei ...

Fca per le aziende : vantaggi fino a 9mila euro. Stanziato un Bonus di 20 milioni di euro : TORINO - Il gruppo Fca fa rotta con decisione sul popolo di chi nell'automobile vede un indispensabile strumento di lavoro: il mondo delle aziende, dei liberi professionisti, dei titolari di...

Bonus 80 euro - quando è meglio rinunciare : In alcuni casi al lavoratore conviene rinunciare al cosiddetto 'Bonus Renzi' in busta paga . Introdotto dalla legge n. 89/2014, il credito Irpef da 80 euro viene erogato ogni mese attraverso la busta ...

Capla Fvg : Bonus da 80 euro alle pensioni basse : A poche settimane dal voto in Regione dopo quello delle politiche, il Capla Fvg , il comitato regionale dei pensionati del lavoro autonomo, richiama l'attenzione dei neoparlamentari, delle forze ...

Bonus BEBÈ 2018/ Dall'Inps fino a 1.920 euro. Le istruzioni e il modulo SR/163 : BONUS BEBÈ 2018, è arrivato il via libera per presentare le domande all'Inps per avere fino a 1.920 euro l'anno. Importante il modulo SR/163.

Aiuti alle famiglie : Bonus di 150 euro al mese per 3 anni alle mamme - senza Isee : Cosa succederà se effettivamente al governo andassero Movimento 5 stelle e Lega? Una nuova apertura del movimento è stata fatta al Carroccio sul fronte welfare e famiglia. Fin ad ora infatti il problema natalità e famiglia non erano stati dei punti di forza per i pentastellati che si erano focalizzati sul reddito di cittadinanza ma non sui veri e propri Aiuti alle mamme. Nel nuovo programma invece molte sono le misure che saranno presto ...

Bonus cultura 2018 - come fare richiesta e chi ha diritto ai 500 euro : Confermato anche per il 2018 il Bonus cultura di 500 euro destinato ai giovani che hanno appena compiuto 18 anni. Potrà essere speso per libri, ebook, cd, dvd musicali o per accedere a mostre, musei, cinema ed altre...

Asilo nido - per il Bonus da 1000 euro richieste entro il 31 marzo : Un aiuto importante per tante famiglie: fino al 31 marzo 2018 è possibile fare domanda per richiedere il bonus asili nido dell’ultimo quadrimestre 2017. Le richieste sono e saranno tante. Coloro che...

Audi - Bonus di 4.770 euro ai dipendenti tedeschi : I dipendenti tedeschi dell'Audi riceveranno quest'anno un Bonus di partecipazione agli utili di 4.770 euro, oltre il 50% in più rispetto ai 3.150 euro erogati l'anno scorso.Premio a 60 mila dipendenti. Il premio sarà corrisposto ai circa 60 mila addetti impiegati dalla Casa tedesca nei complessi produttivi Ingolstadt e Neckarsulm sulla base di quanto concordato con i rappresentanti dei lavoratori sin dal 2011. Il Bonus è legato ovviamente alle ...

Dagli 80 euro al Bonus casa - tutti gli sconti fiscali a rischio : Dagli 80 euro agli altri sconti, il taglio delle agevolazioni rientra in gioco per finanziare costose promesse elettorali come la flat tax o il reddito di cittadinanza. Potrebbe essere aperto con mosse di questa portata il «vaso di Pandora» delle tax expenditures, cioè degli sconti fiscali...

Bonus figli a carico : non passa la nuova agevolazione di 150 euro mensili : Bocciato l'arrivo, previsto entro il prossimo dicembre, di un nuovo beneficio a favore delle famiglie. Si trattava di un Bonus fino a 150 euro al mese [VIDEO] per ogni figlio a carico che non superi i ...

Bonus figli a carico : non passa la nuova agevolazione di 150 euro mensili : Bocciato l'arrivo, previsto entro il prossimo dicembre, di un nuovo beneficio a favore delle famiglie. Si trattava di un Bonus fino a 150 euro al mese per ogni figlio a carico che non superi i 26 anni di età. L'importo variava a secondo dell'età del bambino, o ragazzo e si aggirava da un minimo di 100 euro a un massimo di 150. Il nuovo disegno di legge La Commissione Finanze del Senato, che ha le ore contate visto che il 4 marzo ci saranno le ...