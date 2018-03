Bologna | strada intitolata a Beniamino Andreatta

Bologna - si fa un selfie alla finestra e precipita in strada : Bologna, 10 marzo 2018 - Voleva farsi un selfie sporto fuori dalla finesta. Ma forse per il livello alcolico nel sangue, forse perché ha perso la presa, è precipitato di sotto, finendo in strada. È ...

Maltempo : voragine si apre in strada nel centro di Bologna : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a fare danni a Bologna, dove un grosso avvallamento si è formato improvvisamente nell’asfalto di via San Vitale nel centro della città, forse a causa dell’erosione sotterranea dovuta al Maltempo dei giorni scorsi. Il problema è stato segnalato dai cittadini nel primo pomeriggio e in breve sono intervenuti gli operai incaricati dal Comune, oltre alla Polizia Municipale che ha chiuso la strada per ...

L’autostrada A1 è stata chiusa da Milano a Bologna per la pioggia gelata : Tra i tanti disagi provocati dal freddo e dalla pioggia gelata di queste ore, c’è anche la chiusura della A1, l’Autostrada del Sole, da Milano a Bologna. Per emergenza si può viaggiare solo sulle Safety Car, cioè con pattuglie della The post L’autostrada A1 è stata chiusa da Milano a Bologna per la pioggia gelata appeared first on Il Post.

Bologna - Keita investe una ragazzina/ Incidente stradale in auto per la città - lei è grave : Cheick Keita investe una ragazza, Incidente automobilistico per il difensore del Bologna: investita una 12enne moldava, condizioni di media gravità, le ultime(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:35:00 GMT)