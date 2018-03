Bollette telefoniche | ecco la verità sui rimborsi e altre questioni

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) La questione dellee deidovuti dalle compagnieper il ritorno alla fatturazione mensile sembra essere in una situazione di stallo. Infatti, da una parte, le autorità di controllo come l'Antitrust e l'Agcom bloccano gli aumenti e infliggono delle pesanti multe agli operatori telefonici. Questi ultimi, comunque, non sembrano cedere di un millimetro. Anzi, pagano le multe e continuano a fatturare come se nulla fosse. L'impressione delle associazioni consumatori Secondo il punto di vista di diverse associazioni dei consumatori, come, ad esempio, il Movimento Consumatori, non è detto che i provvedimenti presi dall'Antitrust si ripercuoteranno favorevolmente sui consumatori trasformandosi in minori costi per questi ultimi. Anzi alcuni affermano, senza mezzi termini, che, nonostante tutto, i prezzi non scenderanno. Anzi dato che è probabile attendersi ...