Bisogna dire “la presidente” o “la presidentessa”?

Grillo : 'Siamo tutti sulla stessa barca - Bisogna decidere direzione' : Eppure siamo all'alba di un nuovo mondo, un mondo dove mancherà il lavoro, un mondo che, se non saremo stati noi a rendere meno disuguale, segnerà sempre più profondi confini tra chi ha e chi non ha".

L'appello di Marco - vittima di bullismo : "Ero bloccato dalla paura - Bisogna dire basta" : Su Facebook Marco Baruffaldi, 22enne modenese di Castelfranco Emilia, ha trovato il coraggio di parlare degli episodi di bullismo di cui è stato vittima fin da piccolo. Il ragazzo, affetto da Sindrome ...

Sabrina Salerno compie cinquant'anni/ L'icona anni '80 e il ruolo di mamma : "Bisogna saper dire no" : Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Lotta al diesel : "Sbagliato demonizzare - Bisogna rinverdire il parco auto" : Nelle ultime settimane è cresciuto il dibattito intorno ai motori diesel, ritenuti troppo inquinanti dall'Unione Europea. Un parere, quello che arriva da Bruxelles, che ha iniziato ad avere influenza sulle principali...

Gattuso a sorpresa : 'Montella? Bisogna dire una cosa...' : 'Bisogna dire una cosa: c'è un po' di merito anche di Montella '. Così Rino Gattuso a Rai Sport dopo la vittoria contro la Lazio: 'Io ho modificato qualcosa, ma il palleggio è rimasto. C'è qualcosa del suo lavoro, Bisogna ammetterlo. Questo mi ha aiutato'.

Tiberio Timperi - siluro in diretta contro Federica Panicucci : 'Bisogna stare attenti - sennò a settembre...' : Arriva anche in Rai il caso del fuorionda di Federica Panicucci contro il collega Francesco Vecchi. Tiberio Timperi durante una puntata di UnoMattina in Famiglia su Rai 1 ha interrotto il linguista ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Nicola Tumolero cerca la magia - Andrea Giovannini outsider. Bisogna ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per quel che ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Nicola Tumolero cerca la magia - Andrea Giovannini outsider. Bisogna crederci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

Bisogna benedire le unioni tra omosessuali : Uni invito a benedire e ad accettare le unioni tra omosessuali. Niente di particolarmente strano, anzi, se non fosse che a prendere questa posizione è stato Monsignor Franz-Josef Bode, il numero due dei vescovi tedeschi. In un articolo di questa mattina su La Verità, infatti, Costanza Miriano ha scritto: "Dopo il membro - di fresca nomina - della Pontificia accademia per la vita, che in un' aula della Gregoriana invita all'uso ...