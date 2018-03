Bilanci Serie A | Lazio e Napoli sono un modello | da Lotito e De Laurentiis gestione

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018)A – L’inchiesta suidel campionato diA ha fatto emergere un quadro preoccupante, gran parte dei club si trova in una situazione delicata dal punto di vista economico e la situazione potrebbe anche peggiorare in vista dei prossimi anni. Positivi i conti di Juventus e, i bianconeri grazie anche ai successi sul campo ma sfruttano anche tantissimo lo stadio di proprietà, gli azzurri grazie all’abilità del presidente Deed alla capacità di realizzare plusvalenze. Situazioni delicate per Milan ed Inter, i dubbi sulle proprietà cinesitanti, in particolar modo su quella rossonera, i debiti tanti i risultati scarsi, la mancata qualificazione in Champions League per entrambe potrebbe portare conseguenze pericolosissime. Gli investimenti nelle ultime stagioni nonmancati ma qualcosa è stato sbagliato, tra acquisti flop ed ...