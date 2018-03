Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia Nel Pd i renziani puntano su

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Anna Mariaal Senato, Maria Stellaalla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno diin vista della scelta dei. Anzi, delle. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è uscito ammaccato dalle trattative per le presidenze delle Camere. Ne sono venuti fuori indeboliti soprattutto i dueuscenti, Renato Brunetta e Paolo Romani. Entrambi non sono rimasti per niente contenti del cedimento del loro leader alle manovre di Luigi Di Maio e Matteo Salvini.Per eleggere il loro presidente, i senatori di Fi si riuniranno domani alle 15. I deputati si sono dati appuntamento per le 15 e 30 a Montecitorio, nella sala ...