Berlusconi vuole la ' rivoluzione azzurra' Come cambierà Forza Italia

Beppe Grillo al Teatro Flaiano : "Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di f..." : Uno spettacolo di due ore e mezza, con qualche frecciata ai rivali ma senza prese di posizione nette, "perché qui ci sono i giornalisti, e sto calmo per non danneggiare il Movimento. Ma appena escono i presidenti di Camera e Senato...". Al termine di una lunga giornata politica, Beppe Grillo mette in scena il suo spettacolo "Insomnia" al Teatro Flaiano di Roma. Una piccola sala che accoglie a malapena 130 persone, a pochi passi da Palazzo ...

Perché Berlusconi vuole un incontro con il M5S secondo Beppe Grillo : Nelle notti insonni, infatti, la creatività e la curiosità ha prodotto spettacoli memorabili e, forse, l'idea di creare un movimento politico che ha trovato in Casaleggio il suo motore. Gianroberto ...

Perché Berlusconi vuole un incontro con il M5S secondo Beppe Grillo : Un Beppe Grillo che non ti aspetti ha aperto ieri sera al Teatro Flaiano di Roma la sua minitournée romana di due giorni (si chiude oggi) con lo show ‘Insomnia’. Del vecchio graffiante e apocalittico Grillo resta lo spirito predicatorio, così come la volontà di portare a conoscenza del suo pubblico le ultime novità nel campo scientifico che possono migliorare la vita delle persone. Nella ...

Beppe Grillo - la battuta durante il suo show a Roma : “Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di figa” : “Berlusconi, sta lì che vuole parlare con il M5s perché è pieno di figa… Che poi..sono tutte madri di famiglia!”. È la battuta fatta da Beppe Grillo sulle trattative in Parlamento durante il suo spettacolo Insomnia, in scena venerdì sera a Roma. Un richiamo alla questione delle “cene eleganti” di Arcore e alla volontà espressa negli scorsi giorni dall’ex cavaliere di dialogare con deputati e senatori Cinque ...

"La Lega rompe la coalizione - vuole governare con M5S". L'ira di Berlusconi : "I voti al Senato ad Annamaria Bernini, strumentalmente utilizzata, sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l'unità della coalizione di centrodestra e dall'altra smaschera il progetto per un governo Lega-M5s". Lo si legge in una nota di Forza Italia.

Camere - riunione dei capigruppo fallita. Il M5S non vuole incontrare Berlusconi : Quella intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni che sembrava quasi fatta si è impantanata sui nomi. Ora le cose si complicano

Camere - senza esito la riunione dei capigruppo (c’è anche il Pd) M5S non vuole incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Centrodestra - intesa sulle CamereBerlusconi vuole il tavolo con il M5S : Senato a FI, Camera ai 5 Stelle che però dicono no a Romani. L’invito a un vertice tra i leader. Il Pd non va

Salvini vuole Giulia Bongiorno presidente del Senato - ma l’avvocato non piace a Berlusconi : L'avvocato Giulia Bongiorno, eletta nelle file della Lega, sarebbe uno dei nomi caldeggiati da Matteo Salvini per la presidenza del Senato. Bongiorno, però, non andrebbe molto a genio all'alleato Silvio Berlusconi, che in passato ha avuto numerosi screzi con l'allora deputata finiana in merito ad alcune riforme della Giustizia volute dall'ex cavaliere e bloccate in commissione.Continua a leggere

Salvini vuole mangiarsi Berlusconi Il progetto segreto si chiama Lega Italia : Il progetto originario è del Governatore ligure Giovanni Toti, una sorta di avanposto leghista all'interno di Forza Italia, stando almeno agli azzurri invidiosi dell'exploit di Matteo Salvini. Parliamo del partito unico di Centrodestra... Segui su affarItaliani.it

Forza Italia "sull'orlo di una crisi di nervi" : Berlusconi non vuole restare fuori dai giochi : Silvio Berlusconi non vuole restare fuori dai giochi. E rivendica per Forza Italia una presidenza, Camera o Senato. Caos Forza Italia Forza Italia è un partito in subbuglio. L'...

Posizioni distanti tra Lega e Forza Italia Berlusconi non vuole tornare alle urne : Uniti a parole, divisi nei fatti. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi stanno affrontando il post-voto mostrando, dietro le quinte e non solo, una pressoché totale divergenza di vedute. Anche se formalmente, salvo colpi di scena, Lega, Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Silvio Berlusconi - lo scherzetto a Matteo Salvini : vuole Luca Zaia premier per l'intesa col Pd? : La trattativa sarà lunga. E non è scontato che dia frutti. Ma Silvio Berlusconi ci vuole provare. Le elezioni del 4 marzo hanno messi i 'volenterosi' dei due schieramenti nella posizione peggiore. Il ...

Berlusconi deluso si sfoga coi fedelissimi - ma resiste. E vuole lasciarsi le mani libere : Ad Arcore, prima a pranzo con la famiglia, con Confalonieri e Galliani, poi parlando con i fedelissimi, il leader dà voce allo scoramento per il risicato risultato di FI