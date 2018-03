Berlusconi | Salvini provi a fare il governo

Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio : Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà'. E sull'unità del centrodestra 'Per tutelare l'unità della coalizione tutti devono essere pronti a fare dei ...

Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio : Salvini e Di Maio a governare insieme, da soli? "Sarebbe un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perchè in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perchè Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe". Così il leader di Forza italia, Silvio ...

Governo : Berlusconi - Salvini premier-Lui e M5S soli? Un ircocervo (2) : (AdnKronos) – Di Salvini “non ho mai avuto motivo di non fidarmi – dice ancora Berlusconi al Corriere della Sera – Mi ha sempre lealmente detto quello che intendeva fare. Quando non l’ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore”. E “la Lega sa che la possibilità di governare dipende proprio dall’unità del centrodestra – osserva il Cavaliere – Se la ...

Silvio Berlusconi : "Salvini e Di Maio insieme? Un ircocervo" : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato "è stata un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". A dirlo è Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera in cui commenta la scelta di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per le presidenze di Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando che "si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima ...

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Il piano di Salvini e Di Maio per liberarsi di Berlusconi Video : Dopo l’accordo tra centrodestra e M5S sull’elezione dei presidenti delle Camere, il leader pentastellato, Luigi Di Maio [Video], e quello leghista, Matteo Salvini, secondo tutti i retroscena usciti nelle ultime ore, stanno cercando di trovare una quadra per rendere possibile la formazione di un nuovo governo. Secondo entrambi, però, anche se con modalita' diverse, lo scoglio più ostico da superare è rappresentato non tanto da Forza Italia, ...

