Berlusconi | “Salvini provi a fare il governo”

Brunetta (FI) : “Salvini ci deve rispetto - come Berlusconi ne ha avuto per la Lega dal ’94” : Brunetta, dopo lo strappo ricucito in extremis nel centrodestra, con l'elezione dell'azzurra Elisabetta Casellati, avverte: "Qui c’è in gioco l’esistenza del centrodestra, c’è in gioco l’esistenza di Forza Italia e del futuro del Paese".Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Camere - Cicchitto (Civica popolare) : “Salvini? Non è nel suo interesse rompere con Berlusconi” : “Sta andando in modo paradossale: Salvini e Di Maio hanno scoperto all’improvviso che esiste anche Berlusconi”. Fabrizio Cicchitto, presidente uscente della commissione esteri alla Camera, commenta così la prima giornata di voto per i presidenti di Camera e Senato. “Non credo che sia dell’interesse di Salvini rompere con Berlusconi”. L'articolo Camere, Cicchitto (Civica popolare): “Salvini? Non è nel suo ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Berlusconi : “Salvini ha un modo pirotecnico di porsi” : Per Silvio Berlusconi “Matteo Salvini ha un modo pirotecnico di porsi”. Ma quando “si siede a un tavolo è estremamente