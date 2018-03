Bella Hadid ha tolto il like a un post di Selena Gomez e i fan sono confusi

Sopracciglia sottili - per Bella Hadid sono state un problema : Chi avrebbe mai immaginato che anche la modella più richiesta (e forse più pagata) del momento, Bella Hadid, con un nome, «IsaBella», che sembra aver segnato il suo destino, potesse essere insicura del suo aspetto fisico. In una recente intervista per Harpers Bazaar il volto di Dior, ha confessato di essersi sempre sentita a disagio, crescendo, per le sue Sopracciglia troppo sottili, che ha ereditato dal padre. La giovane ventunenne ha ...

Bella Hadid ha raccontato quanto fosse insicura del suo corpo e del suo viso da adolescente : Bella Hadid ha rivelato di essere stata " crivellata " di insicurezze durante i suoi primi anni dell'adolescenza . La modella ventunenne è uno dei volti più noti nel mondo della moda, ma a quanto pare ha imparato ad amare il suo corpo e il suo viso solo di recente. " Penso di aver avuto più insicurezze io, che probabilmente nessuno altro ", ha raccontato Bella in ...

Bella Hadid e Stella Maxwell : protagoniste di un flirt che non avevi notato : Oggi Bella Hadid è single, mentre Stella Maxwell è felicemente fidanzata con Kristen Stewart: ma sembra che tra le due modelle sia scattato qualcosa poco più di un paio di anni di fa! [arc id=”fc8edc13-799c-4f38-9721-d2b1df1c447a”] Il The Sun scrive oggi che Bella e Stella sono state viste mentre si baciavano appassionatamente a una festa di Love Magazine nel 2015. Embed from Getty Images “Bella e Stella erano in un tavolo ...

Bella Hadid e David Beckham - la strana coppia : Cos’hanno in comune Bella Hadid, 21 anni, e David Beckham, 42? Apparentemente nulla o poco più, se non essere entrambi due star internazionali, i numeri uno nei rispettivi settori. L’ex calciatore (e sex symbol) e la modella del momento devono essere partiti da qui, nel ritrovarsi fianco a fianco sugli spalti dello stadio di Parigi. In campo un match importante: la squadra di casa il Paris Saint-Germain F.C. contro il Real Madrid. ...

Bella Hadid : quando c’è lei allo stadio - anche David Beckham se ne infischia della partita : Immagina di aver preso i biglietti per una partita importante e, quando raggiungi il tuo posto, scopri che vicino a te c’è Bella Hadid: sarebbe difficile continuare a seguire il match senza mai posare lo sguardo sulla sua abbagliante bellezza! È quello che è successo a David Beckham, che ieri ha incontrato la top model sugli spalti della partita di Champions League Paris Saint-Germain contro Real Madrid. Embed from Getty ...

Bulgari : con gli occhi di Bella Hadid : Sullo sfondo le inconfondibili meraviglie di Roma, teatro della nuova campagna di maison Bulgari Eyewear che ha deciso di rispondere al fascino della città eterna scegliendo come protagonista una Bella di nome e di fatto. LEGGI ANCHETutte le campagne della primavera-estate 2018 Catturata dall’obbiettivo del fotografo di moda Teo Wenner, è proprio Bella Hadid a incarnare lo spirito a più voci della griffe che, per la calda stagione in arrivo, ...

Il cielo di Roma - Bella Hadid e gli occhiali Bulgari Serpenteyes - : Bella incarna perfettamente lo stile di questa Collezione Serpenteyes , dando vita agli scatti rivelando un mondo composta da tre mood distinti che spaziano dallo stile fanciullesco e fresco, all'...

Come Bella Hadid. Ovvero : quando San Valentino è alternativo : Una cena solo per due in un ristorante romantico, una rosa rossa tra le mani, una dedica via Instagram. Bella Hadid, 21 anni, ha festeggiato San Valentino 2018 nel modo più classico. A eccezione del suo «partner»: la modella ha trascorso l’ultimo 14 febbraio con mamma, l’ex modella Yolanda Hadid. Una serata speciale, per sole donne, che le ha viste uscire sorridenti e d’ottimo umore da un ristorante newyorchese, tanto da ...

Quanto guadagnano Gigi - Bella e Anwar Hadid? : Nell’ultimo decennio le modelle arrivate a conquistare le grandi maison di moda e il pubblico hanno dovuto gran parte del loro successo all’avvento dei social media, e in particolare di Instagram. Grazie alla piattaforma infatti, le top del momento non solo sono riuscite ad affermare la propria influenza su milioni di follower, ma anche a farla fruttare attraverso campagne moda e post sponsorizzati che hanno permesso loro di ...

Gigi e Bella Hadid nude su Vogue - le foto scatenano la polemica : ecco perché : Gigi e Bella Hadid grandi protagoniste del prossimo numero dell'edizione britannica di Vogue: la rivista, infatti, ha dato spazio alle sorelle più famose del mondo della moda, con una...

Bella Hadid - la più chic delle nevi : Quando si è modelle di un certo calibro anche le cadute più goffe si affrontano con stile. LEGGI ANCHEBella Hadid, mare d'inverno Così Bella Hadid, 21 anni, resta felice e continua a sorridere al suo bodyguard nonostante questo scivolone sulle nevi di Andalo (Trento). LEGGI ANCHEBella Hadid fa 21 anni: «Bella e consapevole» Guarda la gallery in alto. L'articolo Bella Hadid, la più chic delle nevi proviene da VanityFair.it.

Bella Hadid e la lotta contro la timidezza : “Mia sorella è estroversa - io tremavo a ogni intervista” : Bella Hadid si è aperta sulle difficoltà di superare la timidezza e di parlare in pubblico. La modella, che è appena stata a Milano per la Fashion Week e adesso si trova a Parigi, ha fatto un’apparizione nel programma condotto da sua madre Yolanda “Making a Model” che, come suggerisce il titolo, recluta aspiranti modelle per un bootcamp intensivo. Parlando con una delle concorrenti dello show che raccontava di soffrire di ...