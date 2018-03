Bce | Weidmann | attese su rialzo tassi metà 2019 non del tutto irrealistiche

Fine QE - Weidmann alla Bce e invecchiamento popolazione : per Europa saranno guai : Meno neonati e più vite lunghe cominciano ad avere un impatto a catena sull'economia europea, in quanto i baby boomers nati dopo la seconda guerra mondiale vanno in pensione e i tassi di natalità ...

Bce - la Germania esita a candidare il falco Weidmann : La Germania esita nella candidatura di Jens Weidmann alla presidenza della Bce dopo Mario Draghi. Secondo quanto riporta il Financial Times alla vigilia della riunione dell'Eurotower, Berlino teme che ...

Weidmann : «La Bce non può sostituirsi ai Governi» : Il capo della Bundesbank parla del ruolo della Banca centrale europea e della sua candidatura alla presidenza, al termine del mandato di Mario Draghi. E sullo sfondo il Quantitative easing che ha avvantaggiato paesi come l’Italia e che ora si avvia alla conclusione: lasciando problemi insoluti di materia di finanza pubblica. Un tema che sarà centrale nella relazione tra il prossimo presidente della Bce e i futuri governi europei (e italiano in ...

"Merkel o Draghi? È più facile lavorare con la Cancelliiera". Weidmann punzecchia il numero uno della Bce : Tra il collega e presidente della Bce, Mario Draghi, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il goveratore della Bundesbank non ha dubbi e sceglie la seconda. Jens Weidmann, il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, risponde così in un colloquio con il Financial Times che gli chiede con quale dei due sia meglio lavorare."In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel" che con Draghi, "sono ...

Weidmann su successione Draghi : assurdo dibattito nazionalità - vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano? : "Questa discussione sulla nazionalità del candidato , ad assumere la presidenza della Bce, è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione , la Bce, sarebbe stata ...

Padoan : Bce a Weidmann? La nomina non è scontata : «No, non è scontato». Pier Carlo Padoan nega che si sia innescato un automatismo destinato a portare il tedesco Jens Weidmann sullo scranno di presidente della Bce. Anche se al pas d'adieu di Mario Draghi mancano ancora 17 mesi, la questione è già oggetto di dibattito. Soprattutto dopo la recente designazione a numero due dell'Eurotower del ministro spagnolo dell'Economia, Luis de Guindos. Non pochi osservatori ...

Corsa alla Bce - il sì Spd alla candidatura Weidmann - Corriere della Sera - : Proseguono le reazioni alla scelta, dei giorni scorsi, di nominare lo spagnolo Luis de Guindos come sostituto del portoghese Vítor Constâncio in seno al comitato esecutivo della BCE . Secondo ...

Bce - dopo-Draghi : Weidmann in pole ma giochi ancora aperti. Che farà superMario? : ... dovuto al fatto che la sua linea di super-austerità appare in declino dopo l'allontanamento di Schaeuble dal ministero delle Finanze tedesco e soprattutto alla luce della nuova politica economica ...