Battle Royale in Red Dead Redemption 2 | Anthem | COD Black Ops 4 | cosa accadrà

Una nuova arma per Fortnite Battle Royale : arriva il fucile a pompa pesante : Fortnite può essere considerato a tutti gli effetti un altro dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi tempi. Insieme al famoso PlayerUnknown's Battlegrounds, il titolo di Epic registra numeri veramente incredibili e, ultimamente, vi abbiamo riportato il sorpasso di Fortnite nei confronti di PUBG, grazie ai 126 milioni di dollari guadagnati nel mese di febbraio.Il successo di questa tipologia di giochi si deve anche al continuo ...

Epic Games ha sviluppato la modalità Battle Royale di Fortnite in appena due mesi : La modalità Battle Royale di Fortnite è diventata in fretta molto popolare tra i giocatori, anche grazie alla formula free-to-play scelta da Epic Games per il suo peculiare sparatutto che mischia gli elementi classici del genere con quelli dei titoli sandbox. Stando a quanto riporta VG24/7, questo comparto PVP di Fortnite è stato realizzato in appena due mesi, con i lavori che cominciarono subito dopo l'uscita del PVE di Fortnite, intitolato ...

Anche Call of Duty : Black Ops 4 avrà una modalità Battle royale? : Cosa hanno in comune Fortnite e Playerunknown's battlegrounds? Il loro incredibile successo grazie all'ormai famosissima modalità battle royale. I due giochi sono popolarissimi e registrano grandi numeri in termini di giocatori attivi e visualizzazioni su Twitch. In seguito a questo successo sembra abbastanza ovvio che Anche altre compagnie vogliano lo stesso tipo di successo per i loro giochi.Proprio per questo motivo risulta molto interessante ...

Fortnite Battle Royale per iOS e Android - come scaricarlo : Uno dei giochi più popolari del pianeta, Fortnite, sta per sbarcare su smartphone e tablet con una versione ottimizzata per Android e iOS. Nato come videogioco di sopravvivenza in cui devi salvare il mondo dalle ondate di zombie che provano a distruggere quel che resta della Terra, brutalizzata da una tempesta globale; il gioco ha accresciuto la propria popolarità quando ha deciso di provare a rincorrere PlayerUnknown’s Battlegrounds sul ...

Fortnite Battle Royale : lista smartphone iOS e Android che lo supportano : Fortnite Battle Royale è arrivato anche su mobile dal 12 marzo ed è già disponibile un elenco con tutte le piattaforme che supportano la versione del gioco per iOS e Android. Il rilascio della versione mobile del gioco è avvenuta il 12 marzo ma l'iscrizione è stata possibile su invito e ancora oggi non è aperto a tutti. Inizialmente è stato stato reso noto che per partecipare all’evento iOS Invite bisogna avere iOS 11 e almeno un dispositivo ...

La nuova Battle Royale di Darwin Project arriva su Steam in Early Access e Xbox Game Preview : Scavengers Studio ha finalmente reso disponibile Darwin Project, una peculiare battle royale con elementi survival che arriva su Steam in Early Access e su Xbox Game Preview. Come riporta VG24/7, il gioco propone un'esperienza discretamente diversa dalle classiche battle royale, data l'importanza del crafting e la possibilità di utilizzare poteri speciali se si possiede il giusto numero di risorse.Darwin Project spicca tra le altre battle royale ...

H1Z1 è tornato : scordatevi la Battle Royale - l'Auto Royale è il futuro - intervista : Vi ricordate di H1Z1? Fu uno dei primi Battle Royale ad ottenere un notevole successo su Steam, ma il numero di giocatori è calato drasticamente da quando PlayerUnknown's Battleground e Fortnite hanno acquisito il monopolio del genere.H1Z1 (conosciuto precedentemente come H1Z1: King of the Kill) si è recentemente liberato dell'etichetta Early Access introducendo una nuova modalità chiamata “Auro Royale”. Gli sviluppatori di Daybreak descrivono ...

Fortnite Battle Royale arriva su iOS e Android : cross-play tra mobile - PC e console : Epic Games ha svelato che Fortnite Battle Royale arriverà anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Le buone notizie non sono ancora finite perché si potrà giocare con altri giocatori in crossplay su altre piattaforme. Tutto avrà inizio da lunedì 12 marzo. In questa data i giocatori interessati potranno iscriversi sul sito ufficiale di Fortnite per l'"Event Invite" di iOS. In seguito i giocatori riceveranno gli inviti via e-mail e dovranno ...

Fortnite Battle Royale è in arrivo su dispositivi mobile : Epic Games ha già ottenuto un grande successo con Fortnite e ora la compagnia vuole portare il suo gioco nelle mani di quante più persone possibile. Letteralmente.Infatti, come segnala Dualshockers, Epic ha rivelato che Fortnite Battle Royale arriverà presto anche sui dispositivi mobili. Sì, la stessa esperienza Battle Royale che avete provato su console e PC arriverà presto sul vostro telefono e tablet. I dettagli sono ancora scarsi al ...

Darwin Project : il Battle Royale dalle sfumature survival entra in Accesso Anticipato : Darwin Project è un gioco survival battle royale, ed il gioco sta per arrivare in Accesso Anticipato e Xbox Game Preview la prossima settimana.Darwin Project, riporta VG247, è stato annunciato per la prima volta all'E3 lo scorso anno, e verrà arriverà in Accesso Anticipato e Xbox Game Preview il 9 marzo.Si tratta di una sparatutto multiplayer ambientato in un'area di gioco che si restringe costantemente, come i battle royale ci hanno abituato. ...

Battle Boom è un RTS con gameplay ispirato a Clash Royale : Battle Boom è un gioco di strategia che offre battaglie globali in tempo reale. Il gameplay proposto è simile a quello di Clash Royale, con la differenza che il campo di battaglia è orientato in orizzontale ed è scorrevole con degli swipe laterali. Lo scopo del gioco consiste nel distruggere la base del nemico per primi, cercando di difendere la propria con le oltre 70 tipologie di armi e unità. L'articolo Battle Boom è un RTS con gameplay ...

Gli sviluppatori dell'interessante Mavericks : Proving Grounds rivelano perché il loro Battle Royale è diverso dagli altri : Una modalità battle royale in Call of Duty e secondo un rumor anche in Red Dead Redemption 2? Di questi tempi in cui PlayerUnknown's battleGrounds e Fortnite stanno ottenendo un successo impossibile da ignorare sembra che tutti siano pronti a salire sul carro del genere dei battle royale.Uno dei progetti più ambiziosi, in questo senso, è indubbiamente Mavericks: Proving Grounds, un survival da 1000 giocatori che vuole inizialmente proporre una ...

Una modalità Battle Royale anche per il prossimo Call of Duty? : Con l'esplosione di popolarità per PlayerUnknown's battlegrounds, seguita da un'altra esplosione molto simile per Fortnite, le modalità "battle royale" sono diventate un'elemento fondamentale all'interno degli sparatutto online e, comprensibilmente, dopo questo grande successo tutti gli altri grandi nomi vogliono "allinearsi" a questa tendenza. Tra questi importanti nomi, probabilmente, troveremo il nuovo Call of Duty che potrebbe includere ...

Destiny 2 potrebbe convertirsi al Battle Royale? Pro e contro della possibile deriva : Un periodo non propriamente entusiasmante quello che ha caratterizzato i primi mesi di vita di Destiny 2, l'attesissimo sequel della serie targata Bungie approdato sul mercato durante lo scorso mese di settembre, e che di fatto ha suscitato quasi da subito non poche polemiche a causa di contenuti end game che offrivano davvero pochissimi spunti per continuare a macinare ore di gioco. Una situazione cui gli sviluppatori stanno cercando di porre ...