Bassetti | Cei | apre al governo M5S-Lega

Gualtiero Bassetti - presidente Cei : "I partiti hanno il dovere di governare - si trovi maggioranza" : "Il 4 marzo gli italiani hanno votato. I partiti non hanno solo il diritto, ma anche il dovere di governare e orientare la società. Il Parlamento deve esprimere una maggioranza che interpreti non solo le ambizioni delle forze politiche, ma i bisogni fondamentali della gente, a partire da chi è in difficoltà". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in conclusione della sessione primaverile del ...

Bassetti (Cei) : No a xenofobia e imprenditori della paura : Mentre lo scontro politico si fa sempre più aspro, con botte e risposte che lambiscono i gravi fatti di cronaca (vedi sparatoria di Macerata e non solo), i vescovi italiani si fanno sentire, prendendo una podizione abbastanza netta. "Bisogna dire no alla xenofobia, al rancore sociale e agli imprenditori della paura: dobbiamo unire l’Italia, ’ricucire' le nostre comunità - dice il cardinale Gualtiero Bassetti, ...

