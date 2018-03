Basket | Varese sogna i playoff Trento si riscatta a Pesaro

Sassari Varese/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Serie A1 23^ giornata) : diretta Sassari Varese, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaSerradimigni entrambe le squadre cercano i playoff, ma per i lombardi sarà molto più dura(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:00:00 GMT)

DIRETTA / Varese Avellino (risultato live 26-14) info streaming video e tv : secondo quarto! (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Avellino: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalA2A la Openjobmetis reduce da due sconfitte ospita la Scandone che va a caccia della prima posizione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:19:00 GMT)

Varese Avellino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Varese Avellino: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalA2A la Openjobmetis reduce da due sconfitte ospita la Scandone che va a caccia della prima posizione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Basket Serie A - Trento supera Varese : ROMA - Continua il buon momento della Dolomiti Energia Trento che nell'anticipo della ventunesima giornata coglie la quarta vittoria di fila battendo 82-74 la Openjobmetis Varese e agguantando almeno ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Trento supera Varese nell’anticipo : La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di Basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season. Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della ...

DIRETTA/ Trento-Varese (risultato live 41-31) streaming video e tv : intervallo (Basket Serie A1) : DIRETTA Trento Varese streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Lega A per la 21^ giornata, sfida molto interessante in ottica playoff(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:08:00 GMT)

DIRETTA / Trento Varese (0-0) streaming video e tv : risultato live - palla a 2 (Basket Lega A 21^ giornata) : DIRETTA Trento Varese streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Lega A per la 21^ giornata, sfida molto interessante in ottica playoff(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:16:00 GMT)

Diretta / Trento Varese streaming video e tv : parla Buscaglia - orario (Basket Lega A 21^ giornata) : Diretta Trento Varese streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Lega A per la 21^ giornata, sfida molto interessante in ottica playoff(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Trento Varese/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 21^ giornata) : diretta Trento Varese Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Lega A per la 21^ giornata, sfida molto interessante in ottica playoff(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Pistoia Varese/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 20^ giornata) : diretta Pistoia Varese Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Trasferta toscana per la Openjobmetis, 20^ giornata(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 08:14:00 GMT)

Basket in carrozzina : la Cimberio Handicap Sport Varese espugna Bergamo ed è salva : Sabato prossimo la Cimberio Handicap Sport si congederà dai suoi tifosi , ore 17 in via Monte Generoso, affrontando la Nordest Castelvecchio in una partita che non sarà affatto scontata: se Roncari e ...

Basket : Varese conferma Caja per 2 anni : ANSA, - Varese, 23 FEB - Attilio Caja sarà per altre due stagioni l'allenatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese. Sulla scia degli ultimi ottimi risultati ottenuti in campionato , quattro ...

Basket : Varese conferma Caja per 2 anni : Varese, 23 FEB - Attilio Caja sarà per altre due stagioni l'allenatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese. Sulla scia degli ultimi ottimi risultati ottenuti in campionato , quattro vittorie in ...

Basket : Delas da Capo d'Orlando a Varese : ANSA, - Varese, 16 FEB - Mario Delas, pivot classe 1990, è il sostituto di Norvel Pelle alla Pallacanestro Openjobmetis Varese. Il giocatore croato proviene dalla Betanord Capo d'Orlando, per la quale ...