Basilicata | arrestato per stalking vicepresidente del Consiglio

ilgiornale

: Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Paolo Castelluccio è stato arrestato con l’accusa di… - fattoquotidiano : Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Paolo Castelluccio è stato arrestato con l’accusa di… - SkyTG24 : #UltimOra Arrestato con l'accusa di stalking Paolo Castelluccio vicepresidente del Consiglio regionale della Basili… - HuffPostItalia : Paolo Castelluccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, arrestato per stalking -

(Di lunedì 26 marzo 2018) dil'accusa che ha portato all' arresto di Paolo Castelluccio ,delregionale della, che al momento si trova in carcere, in attesa dell'udienza per la ...