Basilicata | arrestato Castelluccio | Nci

Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata - arrestato per stalking : Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata , Paolo Castelluccio , è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una donna e ora si trova in carcere. Domani - secondo quanto si è appreso - è prevista l'udienza di convalida dell'arresto eseguito ieri dalla Polizia. Castelluccio , eletto nel 2013 con la lista del Pdl, risulta iscritto al gruppo consiliare di Forza Italia ma durante la campagna ...

