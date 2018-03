Basilica di San Benedetto | progetto internazionale

A Firenze - per la prima volta riuniti gli artisti del gruppo OpenArtCode in una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo : Il Complesso Mediceo Laurenziano, visitato da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ospita gli artisti internazionali del gruppo OpenArtCode . Dal 19 aprile all'8 maggio 2018 presso il Salone di Donatello della Basilica di San Lorenzo a Firenze , la contemporaneità entra negli ...

NAPOLI - CROLLA EX MONASTERO AI TRIBUNALI/ Basilica San Paolo Maggiore : testimone - “pompieri eroici” : NAPOLI , CROLLA Basilica San Paolo Maggiore ed ex MONASTERO nella zona dei TRIBUNALI : ultime notizie e aggiornamenti, è caduto ponteggio con 4 operai, estratti tutti vivi. I racconti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Firenze : in tantissimi per l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Croce a Davide Astori : nella basilica anche il ministro dello Sport Luca Lotti , il presidente del Coni Giovanni Malagò , il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro ...

A Firenze - il prossimo giovedì alle 10 - i funerali di Davide Astori nella Basilica di Santa Croce : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età ...

TV - Rai Storia : “La croce e la spada” - San Nicola di Bari e la Basilica : Capolavoro dell’arte romanica, la Basilica San Nicola a Bari è anche il luogo in cui riposano i resti del Santo, nella cosiddetta Cappella delle Reliquie. Se ne parla nel nuovo appuntamento con “La croce e la spada” , in onda lunedì 5 marzo alle 22.10 su Rai Storia . La Basilica presenta un corredo scultoreo di altissimo livello, con il maestoso Portale dei Leoni della fiancata nord. I capitelli della cripta e del ciborio sono di elevata qualità, ...

La Basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una proposta di legge e una tassa cittadina : La basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme – uno dei luoghi considerati più sacri dalla religione cristiana – ha chiuso oggi, e lo resterà a tempo indeterminato, per protestare contro la proposta di una nuova tassa cittadina sulle chiese e contro l’intenzione The post La basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una proposta di legge e una tassa cittadina appeared first on Il Post.