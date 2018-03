Barbara d’Urso | Instagram Il giallo del nuovo follower che lascia sotto choc | cosa

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso rende omaggio a Fabrizio Frizzi : Barbara D’Urso dedica Pomeriggio Cinque a Fabrizio Frizzi Barbara D’Urso è tornata oggi in onda con la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Niente applausi e nessun ringraziamento per gli ascolti trionfali che ha registrato ieri la puntata di Domenica Live. La conduttrice ha deciso di dedicare l’intera trasmissione a Fabrizio Frizzi, parlando e chiacchierando di lui, mostrando delle immagini mai viste sul conduttore, ...

Grande Fratello 2018 - Barbara d’Urso conduce il reality : Barbara D'Urso sarà la conduttrice del Grande Fratello 2018, il capostipite di tutti i reality che ritorna su Canale 5 dopo tre anni di assenza.

Barbara d’Urso dopo Oprah segue Cristina Parodi su Instagram : Cristina Parodi seguita da Barbada d’Urso sui social Barbara d’Urso ha stupito tutti oggi su Instagram: ha iniziato a seguire Cristina Parodi. La conduttrice di Pomeriggio 5 fino a questa mattina seguiva soltanto Oprah Winfrey, ed è sempre stato così sin da quando Barbara aveva aperto il suo profilo sul famoso social network. Inoltre la d’Urso aveva parlato giusto ieri pomeriggio in diretta a Domenica Live dei suoi followers ...

“Devo farlo”. La scelta di Barbara D’Urso. Carmelita ha deciso e i fan si spaccano. Una decisione destinata a far parlare molto : “Un cambiamento importante, una scelta dolorosa”. La notizia che era nell’aria adesso sembra trovare conferma. Un autentico terremoto in arrivo che rischia da una parte di creare non pochi imbarazzi, dall’altro di portare un colpo importante a Mediaset. Voci, chiacchiericci, smentite. A mettere la parola fine sulla questione, ci penserà lei. Ad annunciarlo è la diretta interessata che, dopo avere tenuto in queste settimane i fan con il ...

Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso ricorda Fabrizio Frizzi : Oggi, lunedì 26 marzo, alle 17.10 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ricorderà Fabrizio Frizzi?(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:58:00 GMT)

“Si vede tutto!”. Nadia - che vergogna! Ipnotizzata da Giucas Casella la Rinaldi si lascia andare davanti alle telecamere. Uno spettacolo mai visto che ammutolisce persino Barbara D’Urso : Dall’Honduras è tornato prima con una costola rotta lui, che da tutti era considerato il grande favorito. Ma Giucas Casella continua a stupire. Lo ha fatto ancora una volta in diretta a Domenica Live, dopo l’esperimento della settimana scorsa con Cecilia Capriotti protagonista, sotto le grinfie del mentalist stavolta è finita Nadia Rinaldi. L’attrice, dopo aver accusato Striscia la Notizia per i presunti audio contraffatti, è stata ...

Barbara d’Urso : perchè non si parla più del canna-gate a Domenica Live : Domenica Live, Barbara d’Urso: “Sul canna-gate hanno deciso che…” Ciò che hanno notato oggi i telespettatori di Domenica Live è stata la volontà di Barbara d’Urso di non parlare per niente del canna-gate. E’ accaduto dapprima con Nadia Rinaldi, la quale sentitosi attaccata da Daniele Interrante, ha lanciato una pesante accusa contro Striscia la Notizia riguardi ai suoi audio che aveva mandato in privato a ...

Barbara d’Urso : censurata la macchina della verità a Nadia Rinaldi - perché? : Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, andata in onda il 25 marzo, Barbara D’Urso ha fatto una comunicazione molto importante che ha generato molti dubbi e perplessità nel pubblico da casa. Come di consueto, ormai, il salotto di Barbara D’Urso è divenuto lo scenario perfetto e tipico nel quale viene affrontato il delicato tema del canna-gate dell’Isola dei famosi. Se, da un lato, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi preferisce ...

Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a Ignazio Moser : Domenica Live, Barbara d’Urso contro Cecilia e Ignazio: l’ennesima frecciatina della conduttrice Ennesima frecciatina di Barbara d’Urso a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice napoletana ha difeso Marco Ferri, naufrago dell’Isola dei Famosi, e ha tirato in ballo la coppia nata al Grande Fratello Vip. Tutto è nato […] L'articolo Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a ...

Amaurys Perez - la moglie scrive a Barbara d’Urso : “Sono provata…” : Barbara d’Urso legge la lettera di Angela, la moglie di Amaurys Barbara d’Urso ha letto oggi in diretta a Domenica Live la lettera che la moglie di Amaurys Angela Rende le ha scritto in merito all’ormai famoso corna-gate. La conduttrice napoletana prima di presentare lo scritto ai suoi telespettatori ha ricordato che lei ha sempre difeso lo sportivo, in quanto crede che lui sia incapace ed impossibilitato di tradire la moglie ...

Craig Warwick liquida Barbara d’Urso per evitare la Capriotti? : Craig Warwick evita il confronto con Cecilia Capriotti da Barbara D’Urso Domenica scorsa, a Domenica Live, Craig Warwick e la giornalista Monica Setta hanno accusato Cecilia Capriotti di aver avuto un avvicinamento intimo sull’Isola dei famosi con Amaurys. La Capriotti, però, ha voluto dei chiarimenti riguardo i presunti pettegolezzi girati in rete per capire da chi è partito il rumors, secondo cui due naufraghi sposati avrebbero tradito ...

Grande Fratello 15 le prime indiscrezioni sul reality condotto da Barbara D’Urso : Grande Fratello 15: le prime indiscrezioni sul programma condotto da Barbara D’Urso ci dicono che ne cast ci saranno dei personaggi non troppo sconosciuti e che molto probabilmente non ci sarà la diretta h24. Grande Fratello 15: nel cast web influencer e fashion blogger I concorrenti del GF 15 alla cui conduzione troveremo l’inossidabile Barbara D’Urso pare non saranno emeriti sconosciuti come è stato in passato, ma saranno volti noti del web e ...

PATRICK DEMPSEY/ Nuovo fiamma di Barbara d'Urso ne La Dottoressa Giò? (C'è Posta per Te) : PATRICK DEMPSEY, ospite a C'è Posta per Te,verrà coinvolto in una storia con sorpresa. L'indimenticabile Derek Shepherd della serie Grey's Anatomy nella fiction La Dottoressa Giò?

Barbara d’Urso omaggiata da Enzo Savastano a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Enzo Savastano dedica una canzone a Barbara d’Urso Barbara d’Urso, è inutile negarlo, è una delle conduttrici più amate di sempre. In molti, sui social o in diretta televisiva, hanno elogiato le sue doti da conduttrice e il suo bell’aspetto, ma mai nessuno le aveva dedicato una canzone. O meglio: nessuno dopo Vasco Rossi le aveva dedicato una canzone. Ci ha pensato Enzo Savastano a scrivere un pezzo tutto ...