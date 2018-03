Bar Refaeli mi prendo una pausa voglio altri due figli

people24.myblog

(Di lunedì 26 marzo 2018) Al settimanale “Grazia” la modella Barracconta la sua nuova vita di mamma mamma di Liv, un anno e mezzo, ed Elle, 5 mesi. “Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l’esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia”. “E’ il mio mondo, ma non l’unico che ho: ho il mio lavoro e lui non ha mai bloccato le mie aspirazioni di carriera. Adi è il mondo che posso riempire anche conmondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c’è anche un altro universo” .Ha avuto duee in soli due anni, ma non ha intenzione di fermarsi: “Ho deciso di prendermi unadi un anno, forse due, ma nonfar passare troppo tempo. Il mio sogno è ...