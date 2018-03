Azzurri : Di Biagio - avanti così : ANSA, - LONDRA, 26 MAR - Contro l'Inghilterra per migliorare quanto di buono fatto vedere già a Manchester, contro "i vice-campioni del mondo". Luigi Di Biagio non pensa al suo futuro sulla panchina dell'Italia e alla vigilia della sfida di Wembley contro i Tre Leoni rivaluta la prestazione della sua nazionale venerdì scorso. "...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli Azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

L’Italia sparring partner in scena a Manchester : Messi e Higuain testano gli Azzurri di Di Biagio : L’Italia sparring partner in scena a Manchester: Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio La Nazionale riparte dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia stasera all’Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l’amichevole contro l’Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola l’esordio da commissario tecnico dell’Italia di Gigi […]

Azzurri. Di Biagio : "Ripartiamo con entusiasmo dai giovani" : Il ct: "Chi ama l'Italia sa che deve avere pazienza". Buffon: "Le critiche? Chi le ha scritte si ricrederà"

Azzurri : i 26 convocati da Di Biagio : ANSA, - ROMA, 17 MAR - La Federcalcio ha ufficializzato la lista dei convocati Azzurri per le amichevoli con Argentina e Inghilterra del 23 e 26 marzo prossimi. Tra i 26 non c'e' il milanista ...

Azzurri. Di Biagio chiama Cutrone e Chiesa - ancora porta chiusa per Balotelli : Il ct 'pro tempore' dirama una lista di 26 giocatori. Oltre che per il milanista e il viola, prima volta anche per Gianmarco Ferrari

Nazionale - Azzurri : si riparte. Di Biagio prova gli uomini del rilancio : Nel futuro immediato dell'Italia ci sono Caldara e Donnarumma, Barella e Romagnoli, Chiesa e Cristante, ma non è facile decifrare la nuova Nazionale: almeno finche non conosceremo il nome del nuovo c.

Nazionale - Di Biagio chiama 24 Azzurri per uno stage : Lunedì 26 febbraio il raduno a Coverciano, ma mancheranno i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ma giornata di ritorno e quelli dei 4 club impegnati in Coppa Italia

Azzurri : 24 convocati da Di Biagio : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Un salto nel futuro, a base di volti nuovi e forze fresche, per rigenerare i colori Azzurri dopo la storica esclusione dalla fase finale dei Mondiali in Russia. La 'giovane ...

Italia- Gigi Di Biagio si appresta a dare il via alla sua nuova avventura sulla panchina azzurra. Uno scenario totalmente differente rispetto alla precedente esperienza in Under 21. Pressioni e responsabilità differenti.