“Avrei voluto correre da lui” Quelle parole di Rita Dalla Chiesa sulla malattia di

Baggio : “Avrei voluto chiudere la carriera nel Vicenza” : “Dopo l’esperienza all’Inter avrei voluto tornare al Vicenza per concludere la carriera calcistica a casa, ma purtroppo questo non avvenne e per me fu una grande amarezza”. E’ questo il retroscena raccontato questa sera da Roberto Baggio, ospite della festa per i 116 anni del Vicenza Calcio, tenutasi al palasport cittadino, assieme anche ad altri biancorossi della storia, tra cui Paolo Rossi, Nevio Scala, Mario ...

“Avrei voluto abbracciare Nadia”. Ha avuto un tumore e lo rivela in diretta. Anche lei nell’ultimo anno ha combattuto una dura lotta e - dopo la confessione della Toffa - si è sentita meno sola e deciso di parlarne al pubblico : “Quando ho sentito le parole di Nadia Toffa questa settimana, mi hanno molto colpito. Avrei voluto abbracciarla Anche se non la conosco personalmente. So esattamente cosa abbia vissuto. Condivido con Nadia il fatto che sia un traguardo molto importante quando finisci queste terapie così violente e così invasive. Spero di cuore che il mio messaggio possa servire a chi non sta bene, per sentirsi meno solo come è successo a me con le ...